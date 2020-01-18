Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

ВАРШАВА, 18 дек — РИА Новости. МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.

"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter

🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.



⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.

⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK — Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) January 18, 2020

Как утверждают польские дипломаты, подразделения НКВД реквизировали произведения искусства и многие из них по сей день находятся в России. В пример в сообщении приводятся "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.

Это заявление прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский.

"Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему "возвращения культурных ценностей". Этот вопрос для нас просто несуществующий", — сказал он.

"Историческая безграмотность"

Накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от нацистских захватчиков. В самой польской столице прошли скромные торжества, официальные власти в них не участвовали.

В преддверии памятной даты легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами, рассказал РИА Новости о послевоенных событиях. Он отметил, что Советский Союз помог не только освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру и традиции, но и возродить народное хозяйство: не было ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР. Нынешнюю политику Польши в отношении истории Второй мировой войны Ботян назвал безумием и надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат.

Кроме того, Минобороны опубликовало рассекреченные архивные документы, в которых говорится о боях за Варшаву, о зверствах нацистов в Польше, а также о террористической деятельности Армии Крайовой в тылу Красной армии в 1944-1945 годах.

В польском МИД заявили, что Красная армия "не принесла полякам свободы", а публикацию архивных документов назвали "попыткой переврать историю". Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на это отметил, что умы нынешнего польского руководства захватили "русофобская истерия и историческая безграмотность".