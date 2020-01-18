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https://ria.ru/20200118/1563578462.html
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
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РИА Новости

Польша заявила права на ряд произведений искусства в России

14:52 18.01.2020 (обновлено: 21:16 18.01.2020)
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© Depositphotos / KutredrigВаршава
Варшава
© Depositphotos / Kutredrig
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 18 дек — РИА Новости. МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
"В результате деятельности СССР пострадала польская культура", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
Как утверждают польские дипломаты, подразделения НКВД реквизировали произведения искусства и многие из них по сей день находятся в России. В пример в сообщении приводятся "Мадонна Глоговская" Лукаса Кранаха Старшего, "Девочка с голубем" Антуана Пэна, "Птичий двор" Даниэля Шульца и "Лесной пейзаж" Яна Брейгеля Старшего.
Это заявление прокомментировал исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский.
"Перемещенные в осуществление компенсаторной реституции культурные ценности являются достоянием Российской Федерации. Эти ценности и сегодня остаются достоянием мировой культуры, но только российское государство, как собственник, имеет право ими распоряжаться. Нет и не может быть никаких благоприятных условий, при которых Россия вступит в какие бы то ни было переговоры на тему "возвращения культурных ценностей". Этот вопрос для нас просто несуществующий", — сказал он.
Здание МИД Польши
17 января, 15:59
МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"

"Историческая безграмотность"

Накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от нацистских захватчиков. В самой польской столице прошли скромные торжества, официальные власти в них не участвовали.
В преддверии памятной даты легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, руководивший операцией по спасению Кракова от уничтожения фашистами, рассказал РИА Новости о послевоенных событиях. Он отметил, что Советский Союз помог не только освободить Польшу, сохранить ее богатую культуру и традиции, но и возродить народное хозяйство: не было ни одной отрасли, которую не помогали бы восстановить специалисты из СССР. Нынешнюю политику Польши в отношении истории Второй мировой войны Ботян назвал безумием и надругательством над памятью сотен тысяч советских и польских солдат.
Кроме того, Минобороны опубликовало рассекреченные архивные документы, в которых говорится о боях за Варшаву, о зверствах нацистов в Польше, а также о террористической деятельности Армии Крайовой в тылу Красной армии в 1944-1945 годах.
В польском МИД заявили, что Красная армия "не принесла полякам свободы", а публикацию архивных документов назвали "попыткой переврать историю". Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в ответ на это отметил, что умы нынешнего польского руководства захватили "русофобская истерия и историческая безграмотность".
Власти России не раз обращали внимание на то, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. На днях в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации истории.
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы
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Герой России назвал безумием политику Польши в отношении истории войны
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МИД ПольшиПольшаРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Дырку от бублика.
18 января, 15:03
llevone2017
333100017
Царство Польское является канонической территорией Российской Империи, которая сложилась исторически. И иной там не бывать.
18 января, 14:58
vvab6
3241030211
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