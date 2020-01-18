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Эксперт считает, что пенсия будет расти на тысячу рублей в год
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РИА Новости

Эксперт считает, что пенсия будет расти на тысячу рублей в год

14:37 18.01.2020 (обновлено: 14:38 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковТерминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
Терминал электронной очереди в клиентском зале Пенсионного фонда России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Средняя пенсия в России до 2024 года будет увеличиваться ежегодно примерно на 1 тысячу рублей, при этом пенсии у людей разные, и не стоит ждать, что каждый получит именно такую прибавку, рассказал РИА Новости замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
Ранее глава ПФР Антов Дроздов заявлял, что пенсия должна вырасти на 18% за 3 года. По прогнозам, средняя пенсия в РФ в 2020 году должна составить 16,4 тысячи рублей, в 2021 году - почти 17,4 тысячи рублей и в 2022 году - около 18,3 тысячи рублей.
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Как пояснил Горлин, пенсии увеличиваются в соответствии с пакетом законов, принятых в связи с повышением пенсионного возраста. В нем предусмотрен размер индексации пенсий на шесть лет - до 2024 года.
"Если мы говорим в натуральном выражении, то средняя пенсия примерно будет увеличиваться ежегодно на тысячу рублей... Понятно, что у разных людей разные (пенсии – ред.) Не будет так, что у каждого на тысячу рублей. Я вот знаю, что некоторые люди недовольны, но речь идет именно о средней пенсии", - сказал эксперт.
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Он отметил, что на рост пенсий может повлиять инфляция. Когда пакет законов принимался, были представления, что инфляция в РФ будет составлять около 4%. По словам Горлина, сейчас индексация пенсий идет не только выше инфляции, но и больше, чем предполагалось.
"Понятно, что все может быть... но пока нет никаких предпосылок для этого (роста инфляции выше 4% - ред.)... Поэтому, наоборот, получается, что индексация даже более щедрая, чем она закладывалась, когда принимались решения на период до 2024 года", - сказал эксперт.
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