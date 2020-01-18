Глава МИД Ирака встретился с иорданским коллегой

БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Территория Ирака не должна быть "полем боя" для региональных политических разногласий, заявил министр иностранных дел Ирака Территория Ирака не должна быть "полем боя" для региональных политических разногласий, заявил министр иностранных дел Ирака Мохаммад Хаким на встрече в Багдаде со своим иорданским коллегой Аймоном Сафади

"Беседа шла вокруг того, что Ирак не должен быть полем боя и сражений. Стороны отметили необходимость уважать суверенитет Ирака и не нарушать его", - цитирует иракский телеканал "Сумария" слова Хакима на совместной пресс-конференции.

По его словам, стороны "пришли к общей позиции о необходимости отдаления Ирака от регионального противостояния..., а также к необходимости поддержки усилий по борьбе с терроризмом", потому что "террористы еще присутствуют на востоке Евфрата".

После удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Премьер-министр Абдель Махди заявил, что начал процедуру вывода иностранных войск из страны, несмотря на угрозу президента США Дональда Трампа ввести в таком случае санкции против Ирака.