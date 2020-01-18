Глава МИД Ирака встретился с иорданским коллегой

БЕЙРУТ, 18 янв - РИА Новости. Территория Ирака не должна быть "полем боя" для региональных политических разногласий, заявил министр иностранных дел Ирака Мохаммад Хаким на встрече в Багдаде со своим иорданским коллегой Аймоном Сафади.
"Беседа шла вокруг того, что Ирак не должен быть полем боя и сражений. Стороны отметили необходимость уважать суверенитет Ирака и не нарушать его", - цитирует иракский телеканал "Сумария" слова Хакима на совместной пресс-конференции.
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По его словам, стороны "пришли к общей позиции о необходимости отдаления Ирака от регионального противостояния..., а также к необходимости поддержки усилий по борьбе с терроризмом", потому что "террористы еще присутствуют на востоке Евфрата".
После удара США по территории Ирака, в результате которого погиб иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР "Аль-Кудс" Касем Сулеймани, парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск из страны. Премьер-министр Абдель Махди заявил, что начал процедуру вывода иностранных войск из страны, несмотря на угрозу президента США Дональда Трампа ввести в таком случае санкции против Ирака.
Официальный представитель армии Ирака сообщал, что прекращаются совместные тренировки с американцами, часть из них сохранится только для консультаций и деятельности, связанной с вооружением.
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