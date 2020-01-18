В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидёвка заявил, что прямой диалог между представителями Донбасса и президентом Украины Владимиром Зеленским ускорил бы урегулирование конфликта в регионе.
"Мы сегодня слышим много слов от власти Украины о необходимости мира и урегулирования конфликта, но в то же самое время это оказывается либо пустые слова, либо они вкладывают туда совершенно другой смысл… На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог. Это более бы ускорило урегулирование мирного процесса", - сказал РИА Новости Бидёвка, отвечая на вопрос возможности встречи президента Украины с представителями народных республик.
По его мнению, на Украине пока не пришли к власти политические силы, которые бы по-настоящему хотели мира в Донбассе, что можно достичь при наличии прямого диалога.
"Это еще раз подчеркивает, что у Украины нет действительно искреннего стремления по установлению мира с Донецкой и Луганской народной республикой. Пока у Украины не будет политической воли решить все мирным путем, пока Франция и Германия по-настоящему не окажут на Украину в этом вопросе давление, фактически не выполнят свои обязательства как участники "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция - ред.), говорить о мире будет тяжело", - сказал Бидёвка.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.