В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог

"Мы сегодня слышим много слов от власти Украины о необходимости мира и урегулирования конфликта, но в то же самое время это оказывается либо пустые слова, либо они вкладывают туда совершенно другой смысл… На сегодня Украина не выполняет полностью Минские соглашения (по урегулированию в Донбассе - ред.). Пока они (киевские власти – ред.) не готовы к прямому диалогу с представителями Донецкой народной республики, хотя я считаю, что было бы логично, если бы конфликтующие стороны напрямую вели диалог. Это более бы ускорило урегулирование мирного процесса", - сказал РИА Новости Бидёвка, отвечая на вопрос возможности встречи президента Украины с представителями народных республик.

По его мнению, на Украине пока не пришли к власти политические силы, которые бы по-настоящему хотели мира в Донбассе, что можно достичь при наличии прямого диалога.

"Это еще раз подчеркивает, что у Украины нет действительно искреннего стремления по установлению мира с Донецкой и Луганской народной республикой. Пока у Украины не будет политической воли решить все мирным путем, пока Франция и Германия по-настоящему не окажут на Украину в этом вопросе давление, фактически не выполнят свои обязательства как участники "нормандского формата" (РФ, Украина, ФРГ, Франция - ред.), говорить о мире будет тяжело", - сказал Бидёвка.