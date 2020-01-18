Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T14:10+0300
https://ria.ru/20200118/1563577438.html
В Джамму и Кашмире восстановили доступ в интернет
https://cdn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:78:3223:1891_1036x0_80_0_0_f984b0ea0edebe02d353bdba54bb1bb7.jpg
РИА Новости

В Джамму и Кашмире восстановили доступ в интернет

14:10 18.01.2020
100
© Depositphotos / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком
© Depositphotos / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв - РИА Новости. Доступ в интернет, а также возможность отправки SMS восстановлены на всей союзной территории Джамму и Кашмир, передает телеканал India Today.
Верховный суд Индии 10 января постановил незамедлительно пересмотреть решение об ограничении доступа в интернет на союзной территории Джамму и Кашмир.
Ограничения на использование интернет-связи были введены в индийской части Кашмира в августе после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.
Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
15 января, 13:58Послание президента России Федеральному собранию
"Ростелеком" оценил идею о бесплатном доступе к интернет-ресурсам
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
300000
Обсудить 0
КашмирИндияВ мире
Рекомендуем
Вид на Багдад
Глава МИД Ирака встретился с иорданским коллегой
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
ГБР Украины вызвало Порошенко на два допроса на следующей неделе
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
В Донбассе предложили Зеленскому начать прямой диалог
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки
Индия. Нью-Дели
В Индии приговоренный к казни по делу об изнасиловании подал апелляцию
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидёвка
Киев не вправе выставлять условия по выборам в Донбассе, заявили в ДНР
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права
Добыча нефти
ООН призвала не делать из нефтяных объектов в Ливии зоны конфликта
Автомобиль скорой помощи
В Сомали смертник подорвал автомобиль около полицейского участка
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Премьер ПНС Ливии настроен оптимистично перед конференцией в Берлине
Девушка с водителем такси
Эксперты рассказали, как туристам возвращают потерянные миллионы
Ситуация в Ливии
Ливийская нефтяная корпорация ввела режим чрезвычайного положения
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Офис генпрокурора Украины ищет сто юристов без опыта в силовых органах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
Лента новостейМолния