В Джамму и Кашмире восстановили доступ в интернет

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 янв - РИА Новости. Доступ в интернет, а также возможность отправки SMS восстановлены на всей союзной территории Доступ в интернет, а также возможность отправки SMS восстановлены на всей союзной территории Джамму и Кашмир , передает телеканал India Today

Верховный суд Индии 10 января постановил незамедлительно пересмотреть решение об ограничении доступа в интернет на союзной территории Джамму и Кашмир.

Ограничения на использование интернет-связи были введены в индийской части Кашмира в августе после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.

Ситуация на севере Индии резко обострилась после того, как 5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат): Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.