Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T15:55+0300
https://ria.ru/20200118/1563577391.html
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
https://cdn22.img.ria.ru/images/156310/68/1563106812_0:325:3063:2048_1036x0_80_0_0_3285a66b590eb9b3292f735cf00cbe36.jpg
РИА Новости

На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

14:09 18.01.2020 (обновлено: 15:55 18.01.2020)
70419
© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Если б мы не провели анбандлинг (отделение оператора ГТС от "Нафтогаза". — Прим. ред.) и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в четыре раза", — написал он.
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
16 января, 19:08
Глава Евросовета поддержал договор о транзите газа через Украину
Тем не менее из-за "Турецкого потока" Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год, добавил Макогон. Больше всего, по его словам, от этого пострадала Молдавия, лишившаяся практически всей транзитной выручки.
"Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно пять миллионов в сутки), но и он может скоро прекратиться, если "Газпром" начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии", — отметил Макогон.

Транзитное соглашение

"Газпром" и "Нафтогаз" вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.
Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.
Одним из ключевых условий продолжения транзита российского газа был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января.
Газокомпрессорная станция
16 января, 09:08
Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу
225104118954
Обсудить 45
Сергей МакогонОператор ГТС УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Украина ничего не может потерять из-за Турецкого или СП - 2, так как у неё фиксированная цена на последующие 5 лет. Даже если через трубу не пройдёт вообще никакого газа, Украина все свои 7 миллиардов долларов получит до последнего цента .
18 января, 14:20
freizdorf
225313101
Бегство древних укров в Канаду отложили на пять лет.
18 января, 14:12
vvab6
98210002
Рекомендуем
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Танкер Владимир Русанов с партией СПГ в порту Тяньцзинь в Китае
На газовой арене США проиграли России
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Добыча нефти
В Латвии заявили о готовности перекачивать нефть в Белоруссию
Черное море
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Площадь Независимости в Киеве
Киев в стратегии нацбезопасности решил "гасить" конфликт с Россией
Советские воины ведут огонь из винтовок по вражескому самолету. Курская дуга
Охота на крупную птицу: как немецкие самолеты сбивали из винтовок
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
Лента новостейМолния