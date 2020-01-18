На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Сергей Макогон. Подписание с Россией нового контракта на транзит газа позволило Украине снизить тарифы для потребителей, заявил в фейсбуке глава "Оператора ГТС Украины"

"Если б мы не провели анбандлинг (отделение оператора ГТС от "Нафтогаза". — Прим. ред.) и не подписали новое соглашение о транзите газа из России в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в четыре раза", — написал он.

Тем не менее из-за "Турецкого потока" Украина потеряла 15 миллиардов кубометров транзита в год, добавил Макогон. Больше всего, по его словам, от этого пострадала Молдавия, лишившаяся практически всей транзитной выручки.

"Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно пять миллионов в сутки), но и он может скоро прекратиться, если "Газпром" начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии", — отметил Макогон.

Транзитное соглашение

"Газпром" и "Нафтогаз" вечером 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению поставок через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров — в последующие четыре года.

Кроме того, обе стороны отказались от судебных исков, по которым еще не были приняты решения, а "Газпром" выплатил Киеву 2,9 миллиарда долларов по вердикту Стокгольмского арбитража.