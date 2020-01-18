В Индии приговоренный к казни по делу об изнасиловании подал апелляцию

НЬЮ- ДЕЛИ, 18 янв - РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Индии 20 января рассмотрит апелляцию приговоренного к смертной казни по делу об изнасиловании в 2012 году Павана Гупты, заявляющего, что на момент преступления он был несовершеннолетним.

Мукеш Сингх, Акшай Такур, Паван Гупта и Винай Шарма были приговорены судом к повешению еще в сентябре 2013 года, но их защита оспорила приговор сначала в высоком суде Дели, который подтвердил его, а уже после этого в Верховном суде, оставившего приговор в силе. Индийское законодательство после рассмотрения апелляции в высшей судебной инстанции предполагает возможность оспорить и ее решение лишь путем петиции о повторном рассмотрении, которое может быть назначено, если защита докажет, что решение было вынесено с нарушениями.

Изнасилование и последовавшая за ним смерть 23-летней студентки Джоти Сингх в декабре 2012 года привели к масштабным акциям в различных городах Индии. В 2013 году под давлением общественности были приняты новые нормы, ужесточившие наказание за изнасилование.

В середине декабря 2012 года шестеро молодых людей изнасиловали и избили в автобусе 23-летнюю студентку в одном из районов Нью-Дели. В конце декабря девушка скончалась в больнице Сингапура. Одному из шестерых участников преступления было на тот момент 14 лет, поэтому он был приговорен лишь к трем годам заключения и еще в 2015 году вышел на свободу. Шестой преступник Рам Сингх был найден повешенным в тюремной камере весной 2013 года.

Гупта подал апелляцию на решение Высшего суда Дели, отклонившего его заявление о том, что в декабре 2012 года он был несовершеннолетним, сообщает телеканал NDTV