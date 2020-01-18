Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon на случай аварийного старта отложено на сутки из-за погодных условий, сообщила компания SpaceX.

"Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложено из-за сильного ветра и сильного волнения океана в зоне посадки", - сообщила компания на своей странице в Twitter

Standing down from today’s in-flight Crew Dragon launch escape test attempt due to sustained winds and rough seas in the recovery area. Now targeting Sunday, January 19, with a six-hour test window opening at 8:00 a.m. EST, 13:00 UTC — SpaceX (@SpaceX) January 18, 2020

Следующая попытка старта корабля с космодрома на мысе Канаверал намечена на воскресенье, 19 января, в 08.00 по времени Восточного побережья США (16.00 мск).

Испытание системы спасения, которая позволяет вернуть экипаж на Землю в случае аварии, является одним из ключевых этапов для допуска нового аппарата к пилотируемому запуску. Ранее в декабре систему эвакуации своего корабля Starliner успешно испытала компания Boeing. Она наряду со SpaceX создает пилотируемый корабль по заказу НАСА.

По замыслу организаторов тестового полета, система эвакуации будет активирована до окончания 1,5 минуты полета ракеты-носителя, двигатели которой будут заглушены для имитации аварийного старта. После этого должны включиться двигатели пилотируемой капсулы, чтобы отвести ее на безопасное расстояние от "аварийной ракеты". Их импульс позволит капсуле подняться на высоту порядка 42 километров, после чего будет сброшен грузовой отсек корабля, а капсула, где в будущем будут находиться пилоты, вернется на Землю. Посадка корабля ожидается в Атлантическом океане в 32 километрах от побережья Флориды приблизительно через 10 минут после старта.

В ходе предстоящего испытания, как сообщило НАСА, помимо технической готовности системы спасения корабля к пилотируемым стартам, планируется отработать технику поиска, спасения и возвращения на Землю экипажа на случай его аварийного возвращения. Содействие в этом традиционно будут оказывать специалисты военной авиации США.

Как отмечает в связи с предстоящим тестом портал Space Flight Now, в случае успеха, первый тестовый пилотируемый полет будет возможен через несколько месяцев. Планируется, что в рамках первого демонстрационного полета астронавты НАСА Даг Харли и Боб Бенкен совершат на борту Crew Dragon полет на МКС и обратно.