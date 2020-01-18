В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Заявление Заявление Украины Грузии о якобы нарушении Россией международных норм по реализации поисково-спасательных операций в Черном Азовском морях является провокацией, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров

Ранее Киев и Тбилиси направили в Международную морскую организацию жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.

"Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой международной инстанции. Это провокация", - сказал Джабаров.

Он также выразил недоумение в связи с жалобой Тбилиси на ситуацию в Азовском море. "Азовское море – это внутреннее море Украины и России, при чем здесь Грузия, непонятно", - сказал сенатор.

Говоря о позиции украинской стороны, политик отметил, что "им покоя не дает Крымский мост, и они пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание". "Недостойно себя ведут", - подчеркнул он.

При этом прописываемую в проект стратегии нацбезопасности Украины норму, которая предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией, законодатель назвал "декларативной". "Одно с другим не вяжется, сами говорят о снижении напряженности, при этом эту напряженность и создают", - сказал он.