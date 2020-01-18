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В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права
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РИА Новости

В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права

13:58 18.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Заявление Украины и Грузии о якобы нарушении Россией международных норм по реализации поисково-спасательных операций в Черном и Азовском морях является провокацией, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Ранее Киев и Тбилиси направили в Международную морскую организацию жалобу на "неправомерную деятельность" России, которая якобы мешает поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях.

"Мы ничего не нарушаем и готовы это доказать в любой международной инстанции. Это провокация", - сказал Джабаров.

Он также выразил недоумение в связи с жалобой Тбилиси на ситуацию в Азовском море. "Азовское море – это внутреннее море Украины и России, при чем здесь Грузия, непонятно", - сказал сенатор.
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Говоря о позиции украинской стороны, политик отметил, что "им покоя не дает Крымский мост, и они пытаются хоть как-то привлечь к себе внимание". "Недостойно себя ведут", - подчеркнул он.
При этом прописываемую в проект стратегии нацбезопасности Украины норму, которая предусматривает меры по уменьшению напряженности в двусторонних отношениях с Россией, законодатель назвал "декларативной". "Одно с другим не вяжется, сами говорят о снижении напряженности, при этом эту напряженность и создают", - сказал он.
По мнению Джабарова, Украине нужно разобраться сначала в своих внутренних делах, в скандальной ситуации вокруг их премьера. "Мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины и хотим, чтобы они не вовлекали нас в своих внутренние проблемы", - заключил он.
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Черное мореАзовское мореВладимир ДжабаровГрузияУкраинаВ мире
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