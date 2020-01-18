В Госдуме прокомментировали новую стратегию нацбезопасности Украины

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что события последних пяти лет принуждают Киев принять меры по уменьшению напряженности в отношениях с Россией.
Так он прокомментировал проект стратегии национальной безопасности, который накануне рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны Украины.
"Украинцы уже не верят в скорый развал России и помощь НАТО в случае пограничного конфликта. Граждане хотят мира, новая власть, возможно, и стиснув зубы, обещает начать политику гашения конфликта. Я бы сказал, что ситуация и события последних пяти лет принудили Киев к мирной дорожной карте", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его мнению, президент Владимир Зеленский учел провал своего предшественника, поэтому обходится без агрессивных выпадов в сторону Москвы и не хвастается будущими победами над российской армией.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киевские власти официально объявили Россию "страной-агрессором" и не раз обвиняли ее во вмешательстве во внутренние дела. Москве все эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что она не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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