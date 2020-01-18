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В Госдуме прокомментировали новую стратегию нацбезопасности Украины
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали новую стратегию нацбезопасности Украины

13:52 18.01.2020 (обновлено: 15:41 18.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что события последних пяти лет принуждают Киев принять меры по уменьшению напряженности в отношениях с Россией.
Так он прокомментировал проект стратегии национальной безопасности, который накануне рассмотрел Совет национальной безопасности и обороны Украины.
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"Украинцы уже не верят в скорый развал России и помощь НАТО в случае пограничного конфликта. Граждане хотят мира, новая власть, возможно, и стиснув зубы, обещает начать политику гашения конфликта. Я бы сказал, что ситуация и события последних пяти лет принудили Киев к мирной дорожной карте", — сказал Бальбек РИА Новости.
По его мнению, президент Владимир Зеленский учел провал своего предшественника, поэтому обходится без агрессивных выпадов в сторону Москвы и не хвастается будущими победами над российской армией.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киевские власти официально объявили Россию "страной-агрессором" и не раз обвиняли ее во вмешательстве во внутренние дела. Москве все эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что она не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
16 декабря 2019, 08:50
В Евросоюзе отметили прогресс в отношениях России и Украины
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Руслан БальбекГосдума РФВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинКрымРоссияУкраинаВ мире
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