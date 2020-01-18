В Госдуме прокомментировали новую стратегию нацбезопасности Украины

По его мнению, президент Владимир Зеленский учел провал своего предшественника, поэтому обходится без агрессивных выпадов в сторону Москвы и не хвастается будущими победами над российской армией.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киевские власти официально объявили Россию "страной-агрессором" и не раз обвиняли ее во вмешательстве во внутренние дела. Москве все эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что она не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.