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Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы
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РИА Новости

Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы

13:40 18.01.2020 (обновлено: 17:28 18.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. С 17 февраля платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
"Это улицы, где местным жителям не хватает мест для парковки, где находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов: торговые и культурные центры, станции метро, привокзальные площади и транспортно-пересадочные узлы. Изменения вводятся по запросам депутатов и местных жителей и согласованы с муниципальными органами власти", — сказали в АМПП.
Речь идет о районах Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.
"Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс, такой как пропускная способность городских улиц. Это помогает не только улучшить ситуацию на дорогах, но и облегчает жизнь местным жителям, ведь часто у жителей, особенно ЦАО, нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц. <...> Москвичи, проживающие в зоне платной парковки, могут оформить резидентное разрешение и парковаться на улицах своего района, не оплачивая их", — добавили в пресс-службе.
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Помимо этого, на некоторых улицах, в основном в центре, изменятся парковочные тарифы — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Например, на Верхней Красносельской и улице Гаврикова вместо 60 рублей в час парковка будет стоить 40. Изменения произойдут и на улицах, где граничили высокий и низкий тарифы: например, 200 рублей в час против 60.
"Отметим, что за пределами Третьего транспортного кольца цена на парковку не поменяется. Порядок оплаты также не изменится: оплатить парковку необходимо в течение пяти минут после паркования", — заключили в ведомстве.
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