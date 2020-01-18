ГБР Украины вызвало Порошенко на два допроса на следующей неделе

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины вызывает на следующей неделе экс-президента Украины Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, в том числе по делу, касающемуся подписания Минских соглашений.

"Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 10:30 (11.30 мск - ред.) 21.01.2020… Кроме того, Вы вызываетесь на допрос в качестве свидетеля в 11.00 (12.00 мск - ред.) 24.01.2020", - сообщает сайт Госбюро.

В сообщении отмечается, что ведется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках которых необходимо допросить Порошенко "в качестве свидетеля".

Подробности дел не разглашаются, однако дата открытия одного из них совпадает с датой возбуждения дела о возможной госизмене Порошенко при подписании Минских соглашений.