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ГБР Украины вызвало Порошенко на два допроса на следующей неделе
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РИА Новости

ГБР Украины вызвало Порошенко на два допроса на следующей неделе

13:38 18.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины вызывает на следующей неделе экс-президента Украины Петра Порошенко на два допроса в качестве свидетеля, в том числе по делу, касающемуся подписания Минских соглашений.
"Вы в установленном законом порядке вызываетесь следователями в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 10:30 (11.30 мск - ред.) 21.01.2020… Кроме того, Вы вызываетесь на допрос в качестве свидетеля в 11.00 (12.00 мск - ред.) 24.01.2020", - сообщает сайт Госбюро.
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В сообщении отмечается, что ведется досудебное расследование по ряду уголовных производств, в рамках которых необходимо допросить Порошенко "в качестве свидетеля".
Подробности дел не разглашаются, однако дата открытия одного из них совпадает с датой возбуждения дела о возможной госизмене Порошенко при подписании Минских соглашений.
В Госбюро также предупредили, что в случае неявки на допросы к Порошенко могут применить меру принудительного сопровождения по решению судьи.
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