В Иерусалиме арестовали палестинку, угрожавшую пограничникам ножом

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Израильские пограничники арестовали женщину, угрожавшую им ножом возле Шхемских ворот Старого города Израильские пограничники арестовали женщину, угрожавшую им ножом возле Шхемских ворот Старого города Иерусалима , сообщила пресс-служба израильской полиции.

"В Иерусалиме у Дамасских ворот женщина угрожала ножом бойцам пограничной полиции. Подозреваемая в возрасте примерно 50 лет была арестована. Пострадавших не было", - говорится в сообщении полиции.

Женщина отвечает на вопросы следователей.

В Старом городе Иерусалима в субботу повышены меры безопасности после пятничных волнений на Храмовой горе. Пятничная утренняя молитва мусульман в Иерусалиме завершилась беспорядками, в которых принимали участие несколько сотен человек. Израильские силы безопасности применили средства для разгона толпы, сообщил телеканал Кан.