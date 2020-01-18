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В Иерусалиме арестовали палестинку, угрожавшую пограничникам ножом
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РИА Новости

В Иерусалиме арестовали палестинку, угрожавшую пограничникам ножом

13:28 18.01.2020 (обновлено: 14:05 18.01.2020)
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© AFP 2019 / Menahem Kahana Израильская пограничная полиция
Израильская пограничная полиция
© AFP 2019 / Menahem Kahana
Израильская пограничная полиция. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв - РИА Новости. Израильские пограничники арестовали женщину, угрожавшую им ножом возле Шхемских ворот Старого города Иерусалима, сообщила пресс-служба израильской полиции.
"В Иерусалиме у Дамасских ворот женщина угрожала ножом бойцам пограничной полиции. Подозреваемая в возрасте примерно 50 лет была арестована. Пострадавших не было", - говорится в сообщении полиции.
Женщина отвечает на вопросы следователей.
В Старом городе Иерусалима в субботу повышены меры безопасности после пятничных волнений на Храмовой горе. Пятничная утренняя молитва мусульман в Иерусалиме завершилась беспорядками, в которых принимали участие несколько сотен человек. Израильские силы безопасности применили средства для разгона толпы, сообщил телеканал Кан.
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На Храмовой горе стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра. Они построены на руинах древних иудейских храмов и почитаются как третья по значимости святыня мусульманского мира. Конфликты вокруг комплекса в прошлом не раз провоцировали масштабные эскалации палестино-израильского конфликта.
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