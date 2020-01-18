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2020-01-18T13:25+0300
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Профильная комиссия обсудит конфликт учительницы и школьника в Москве
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РИА Новости

Профильная комиссия обсудит конфликт учительницы и школьника в Москве

13:25 18.01.2020
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав назначила на 22 января заседание, где будет обсуждаться корректность работы педагога, которую ударил ученик в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала у него наушники и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет.
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"На 22 января назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором в том числе обсудят корректность индивидуальной воспитательной работы с трудным подростком со стороны социального педагога, психолога и классного руководителя", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что школа планирует привлечь для дальнейшей работы с подростком специалистов городского психолого-педагогического центра.
Ранее в субботу сообщалось, что директор школы, где произошел инцидент, принял решение об увольнении, в учебном заведении проводится проверка.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А зачем, этот ученик, приперся на урок? Сидел бы дома, родителям мозг выносил.
18 января, 13:40
Владимир Н
2100002
Ещё будет хуже. Зато каждый год реформы в образовании и главное не в коем случае обижать детей нельзя ( 8-10кл).
18 января, 14:19
Асан Халилов
1300401
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