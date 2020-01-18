Профильная комиссия обсудит конфликт учительницы и школьника в Москве

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав назначила на 22 января заседание, где будет обсуждаться корректность работы педагога, которую ударил ученик в Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав назначила на 22 января заседание, где будет обсуждаться корректность работы педагога, которую ударил ученик в Москве , сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала у него наушники и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет.

"На 22 января назначено заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, на котором в том числе обсудят корректность индивидуальной воспитательной работы с трудным подростком со стороны социального педагога, психолога и классного руководителя", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что школа планирует привлечь для дальнейшей работы с подростком специалистов городского психолого-педагогического центра.