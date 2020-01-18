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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-18T13:22+0300
https://ria.ru/20200118/1563576375.html
Экс-министр: финансовый кризис в Сирии может спровоцировать протесты
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РИА Новости

Экс-министр: финансовый кризис в Сирии может спровоцировать протесты

13:22 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Город Дума в окрестностях Дамаска. Архивное фото
ДАМАСК, 18 янв - РИА Новости. Финансовый кризис в Сирии на фоне резкого падения национальной валюты по отношению к доллару и дефицит нефтепродуктов в первую очередь из-за наложенных на САР санкций провоцирует призывы населения к массовым демонстрациям, считает бывший министр экономики страны Лямия Аси.
"Сирия страдает от дефицита нефтепродуктов, необходимых для отопления и электроэнергии, на фоне сильного роста курса доллара по отношению к сирийскому фунту на черном рынке. Курс валют сопровождается сильным ростом цен на продукты на рынке, что в свою очередь создало напряженность на сирийской улице, подогреваемой призывами в социальных сетях к демонстрациям... В результате уже прошли несколько митингов в провинции Сувейда позавчера под лозунгом "Мы хотим жить", - сказала Аси РИА Новости.
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Разница курса

По мнению экс-министра, Сирия на сегодняшний день переживает небывалый финансовый кризис, банки удерживают курс доллара на отметке 435 фунтов, в то время как на черном рынке стоимость доллара возросла до рекордных 1000-1200 фунтов. Сирийский политик считает, что центральный банк обязан в сложившихся условиях оперативно принять решительные меры, а правительству необходимо выработать эффективную реальную программу вместо того, чтоб давать людям обещания, которые не исполняются.
"Сирия выходит из войны, которая продолжалась несколько долгих лет, на протяжении которых выводились финансы, специалисты и остановилось основное производство. К этому добавились разные экономические санкции. В этот период необходима честность правительства перед народом в вопросе экономического положения вместо обещаний, которые не исполняются", - добавила Аси.
Экс-министр пояснила, что с ростом доллара по отношению к фунту люди чувствуют "быстрое падение покупательской способности в связи с ростом цен на основные и необходимые товары", такие как продукты и лекарства.
Аси обратила внимание на, то что дефицит нефтепродуктов и электроэнергии однозначно отрицательно влияет и на локальное производство.
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Ливанский фактор

Экономический и финансовый кризис в соседнем Ливане также крайне отрицательно отразился на Сирии, добавила она. "Естественно, кризис в Ливане отрицательно повлиял на Сирию и способствовал ухудшению уровня жизни, так как большинство сирийских предпринимателей хранили свои сбережения в ливанских банках, так как они считались надежными и гибкими в работе по переводу и приему финансовых средств. Введенные ограничения в банковском секторе Ливана привели к большим трудностям для сирийский предпринимателей", - пояснила Аси.
На фоне экономического кризиса в Ливане ощущается дефицит валюты в банковском секторе. Приостановлены переводы на зарубежные счета, выдача долларов ограничена до тысячи в неделю, повышен процент комиссии при выдаче валюты наличными. Частные предприниматели отказываются принимать оплату по безналичному расчету. При этом курс ливанского фунта к доллару два месяца назад начал падать впервые за 30 лет. Сейчас он достиг отметки в 2400 фунтов за доллар, тогда как центробанк продолжает поддерживать прежний курс в 1515 фунтов.
В Ливне сложившаяся ситуация уже привела к массовым антиправительственным демонстрациям, погромам и столкновениям, которые продолжаются с 17 октября. После отставки правительства Саада Харири 29 октября к экономическому и финансовому кризису добавился и правительственный вакуум.
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Война в СирииСаад ХаририСирияЛиванВ мире
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