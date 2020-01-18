Россия за сутки зафиксировала 66 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 66 нарушений, Турция - 68, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 66 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 24, Алеппо – 21, Латакия – 15, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 68 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 52, Идлиб – 15, Хама – один", - говорится в бюллетене.
В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России