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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-18T13:22+0300
https://ria.ru/20200118/1563576349.html
Россия за сутки зафиксировала 66 нарушений перемирия в Сирии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156336/29/1563362914_0:266:3093:2006_1036x0_80_0_0_3fa31dabd5275c9d83df183c9192b032.jpg
РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 66 нарушений перемирия в Сирии

13:22 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГород Манбидж в сирийской провинции Алеппо
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Город Манбидж в сирийской провинции Алеппо. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 66 нарушений, Турция - 68, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 66 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 24, Алеппо – 21, Латакия – 15, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 68 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – 52, Идлиб – 15, Хама – один", - говорится в бюллетене.
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В течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещена в России
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