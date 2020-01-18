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В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса
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РИА Новости

В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса

13:16 18.01.2020
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© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНРПредседатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
© Фото предоставлено пресс-службой парламента ДНР
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка рассказал РИА Новости, что мечта каждого жителя Донбасса - чтобы регион стал полноправным субъектом Российской Федерации, однако этому мешает непростая международная обстановка.
"Жители Донбасса – Донецкой народной республики, уверен, что и Луганской – подтверждают свой выбор, который они сделали в мае 2014 года, который направлен на то, чтобы всячески развивать сотрудничество с Россией. Конечно же, мечта каждого жителя Донбасса – это то, чтобы наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации, но мы понимаем непростую международную обстановку, мы понимаем геополитическую обстановку, мы понимаем, что для этого еще очень много нужно сделать. В том числе нужно развивать экономику нашей республики, чтобы не быть нахлебниками, а вносить свой посильный вклад в развитие Русского мира", - сказал Бидевка, который находится с визитом в Крыму.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
При этом Бидевка поблагодарил Россию за гуманитарную поддержку народных республик. "Россия в самые трудные времена никогда не бросает наши республики", - сказал спикер ДНР.
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Владимир БидёвкаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаРоссияВ мире
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