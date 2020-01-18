МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился, не снимая с себя ответственности, в школе проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала наушники и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет.

"Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.

Как добавили в департаменте, конфликт произошел 15 января, педагог непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка.

"В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. Сотрудники школы оперативно вызвали скорую помощь. Врачи обследовали мальчика и педагога, госпитализация им не потребовалась", - добавили в ведомстве.