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Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился
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РИА Новости

Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился

13:13 18.01.2020
13221
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Преподаватель в школьном кабинете. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился, не снимая с себя ответственности, в школе проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала наушники и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет.
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"Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты", - сообщили в пресс-службе.
Как добавили в департаменте, конфликт произошел 15 января, педагог непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка.
"В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. Сотрудники школы оперативно вызвали скорую помощь. Врачи обследовали мальчика и педагога, госпитализация им не потребовалась", - добавили в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время идет проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Сотрудник полиции
25 декабря 2019, 16:31
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452272173
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Эх(( Жаль я не учитель этого "героя" поколения гаджетов. Я бы ему смещение челюсти устроил с одного удара. Это было бы лучшим воспитанием для малолетки.
18 января, 13:21
General2810
5710401
Отличное поколение растёт. На переходах будут грабить стариков, а не через дорогу переводить. Зато омбудсменша миллионер!
18 января, 13:16
Серж Титявский
5220303
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