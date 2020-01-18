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В Госдуме сомневаются, что Украина пойдет по пути деэскалации
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РИА Новости

В Госдуме сомневаются, что Украина пойдет по пути деэскалации

13:01 18.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкКонстантин Затулин
Константин Затулин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Первый зампред главы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин положительно оценил инициативу Украины принять меры по уменьшению напряженности в отношениях с РФ, но выразил сомнение в том, что курс снижения напряженности будет последовательно осуществляться.
Ранее пресс-служба офиса украинского президента сообщила, что меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с РФ предлагаются в рамках проекта стратегии национальной безопасности Украины.
По данным пресс-службы, Совет национальной безопасности и обороны в пятницу рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета, развитие человеческого капитала, европейская и евроатлантическая интеграция, а также восстановление территориальной целостности страны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что данное заседание имеет консультативно-совещательный характер, и предложил всем участникам заседания в течение недели детально проработать проект стратегии и подать свои предложения.

"Я могу сказать, что это положительная новость, если, конечно, в самом деле на Украине будут предприняты существенные шаги по снижению напряженности… Посмотрим, у меня лично большое сомнение, что курс, который заявлен, снижения напряженности, он будет последовательно осуществляться", - сказал РИА Новости Затулин.

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По его мнению, колея, "в которой находится Украина, в которую она сама себя завела и которую она подчеркивает", слишком глубока, чтобы какими-то решениями, пусть даже на президентском уровне, "так просто взять и выйти из этой тактики".
Депутат подчеркнул, что до данного момента тактика Украины, "причем на государственном уровне", слагалась из нанесения ущерба России, уточнив, что в такой тактике заинтересованы радикалы на Украине и "западные спонсоры" страны, которые не хотят, чтобы она примирилась с Россией.

"Что такое записи в стратегии национальной безопасности, если есть одна стратегия для публичного представления, а другая на самом деле? Двойная (политика – ред.)", - отметил Затулин.

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Депутат напомнил, что Верховная рада принимает многочисленные законы, обращения, в которых называет РФ агрессором, называет возможности ограничения контактов, введения визового режима для пересечения российско-украинской границы, президент и руководство Украины в контактах со своими коллегами на Западе, в публичных выступлениях в международных инстанциях настаивают на сохранении санкционного режима и даже его усилении, а в зоне конфликта вооруженные силы Украины не прекращают периодически срывать режим прекращения огня, продолжая обстреливать территорию ДНР и ЛНР.

"Прекратят они это делать или нет?.. Все это проверяется не декларациями, а практикой", - заявил Затулин.

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