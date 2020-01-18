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Фигуры сложного пилотажа на "Аллигаторе" сняли из кабины пилота
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РИА Новости

Фигуры сложного пилотажа на "Аллигаторе" сняли из кабины пилота

12:43 18.01.2020 (обновлено: 13:44 18.01.2020)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео c учений экипажа ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор", снятое из кабины пилота.
На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Пилоты продемонстрировали "воронку" — движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также "горку" — полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час.
Ка-52 "Аллигатор" — разведывательно-ударный вертолет. Он способен поражать бронированную технику, наземные и воздушные цели. Вертолет вооружен автоматической пушкой 2А42, неуправляемыми и управляемыми авиационными ракетами, а также авиабомбами.
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Ка-52 "Аллигатор"Безопасность
Популярные комментарии
А разве в статье сказано что Апач так не умеет?
18 января, 13:33
G-ff RR
120007
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