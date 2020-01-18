Фигуры сложного пилотажа на "Аллигаторе" сняли из кабины пилота

На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Пилоты продемонстрировали "воронку" — движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также "горку" — полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час.