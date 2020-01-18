В Хабаровске эвакуировали около 700 человек из-за "минирования"

ХАБАРОВСК , 18 янв - РИА Новости. Около 700 человек были эвакуированы в субботу днем в Хабаровске из зданий аэропорта и железнодорожного вокзала из-за сообщений о минировании, которые оказались ложными, сообщил РИА Новости представитель управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.
"Днем в субботу поступили сообщения об опасности в зданиях аэропорта и железнодорожного вокзала. Из аэропорта было эвакуировано около 500 пассажиров и работников, вокзал покинули более 170 человек. Никаких опасных веществ в ходе проверки специалисты не обнаружили", - рассказал собеседник.
Он отметил, что здания были проверены в течение часа, аэропорт и вокзал возобновили работу.