В Хабаровске эвакуировали около 700 человек из-за "минирования"

"Днем в субботу поступили сообщения об опасности в зданиях аэропорта и железнодорожного вокзала. Из аэропорта было эвакуировано около 500 пассажиров и работников, вокзал покинули более 170 человек. Никаких опасных веществ в ходе проверки специалисты не обнаружили", - рассказал собеседник.