В Киеве опровергли, что хотят передать Нацгвардии функции разведки

КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию, что Министерство внутренних дел Украины опровергло информацию, что Верховная рада Украины хочет наделить Нацгвардию полномочиями разведки.

Ранее член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербань заявила, что Верховная рада хочет наделить Национальную гвардию, которая входит в министерство внутренних дел Украины, полномочиями разведки, это может привести к злоупотреблениям.

"В последние дни на информационных интернет-ресурсах появились ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном, но не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-р, который был подготовлен и представлен комитетом Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", - сообщается на сайте.

В МВД отметили, что над законопроектом работала группа при комитете Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, в состав которой вошли депутаты, представители Офиса президента Украины, соответствующие специалисты и эксперты СНБО, офиса НАТО в Украине, а также представители общественных организаций.

"Согласно законопроекту №2412-д, Национальная гвардия Украины не имеет права быть органом разведки. Впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач и в пределах определенных законодательством полномочий осуществлять деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины, в частности, в районе операции объединенных сил (на Донбассе - ред.)", - подчеркнули в МВД.

В пресс-службе также добавили, что сегодня разведка является неотъемлемым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет "эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции объединенных сил и сохранить жизнь личного состава".