Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T12:11+0300
https://ria.ru/20200118/1563575005.html
Казачества Крыма и Севастополя объединились в Черноморское войско
https://cdn25.img.ria.ru/images/155183/19/1551831920_0:300:3072:2027_1036x0_80_0_0_bccd06b8657c0a4034dd0ada81df3665.jpg
РИА Новости

Казачества Крыма и Севастополя объединились в Черноморское войско

12:11 18.01.2020
2068
© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкФестиваль "Евпаторийские казачьи забавы" в Крыму
Фестиваль Евпаторийские казачьи забавы в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Евпаторийские казачьи забавы" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Казачьи войска Крыма и Севастополя объединились в единое Черноморское казачье войско, решение принято на большом учредительном казачьем круге в Симферополе.
На большом учредительном круге казачества, который прошел в субботу в Симферополе, было принято решение об объединении крымского и севастопольского войск в единое Черноморское казачье войско. На собрании присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
"Мне кажется, это здорово, это новый импульс для казачьего движения… мы считаем, что это большой гражданско-патриотический сектор, который даст новый импульс развития многим регионам, а югу России традиционно без казаков никуда", - сказал в комментарии журналистам Развожаев.
Долуда назвал решение историческим, отметив, что Всероссийское казачье общество учреждено 11 казачьими войсками, которые охватывают 83 субъекта России. Созданное Черноморское казачье войско станет учредителем Всероссийского казачьего общества через три года на следующем большом круге, сказал он.
Вид на Ялту
17 января, 06:56Послание президента России Федеральному собранию
В Крыму поддержали приоритет Конституции над международным правом
"Кубанское казачье войско – первые, кто пришел к нам на помощь в 2014 году. У нас общие задачи. Задачи казачества – охрана государственных границ, общественного порядка… Роль казачества переоценить сложно. На мой взгляд, то, что происходит, – это очень правильно", - сказал Аксенов, отметив, что казачество существенно помогает в охране порядка в городах Крыма в курортный сезон.
Численность объединенного войска составляет 5 тысяч человек с перспективой увеличения до 10 тысяч в ближайшей перспективе, сказал журналистам атаман войскового казачьего общества созданного Черноморского казачьего войска Антон Сироткин.
6470003
Обсудить 5
Сергей Аксенов (политик)СимферопольКрымСевастопольБезопасность
Рекомендуем
Гетман Богдан Хмельницкий
В Крыму отметили годовщину Переяславской рады
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Ученики киевской гимназии во время урока
Россия призвала ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса
Вид на Ялту
В Крыму поддержали приоритет Конституции над международным правом
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния