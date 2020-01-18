Казачества Крыма и Севастополя объединились в Черноморское войско

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Казачьи войска Казачьи войска Крыма Севастополя объединились в единое Черноморское казачье войско, решение принято на большом учредительном казачьем круге в Симферополе.

На большом учредительном круге казачества, который прошел в субботу в Симферополе, было принято решение об объединении крымского и севастопольского войск в единое Черноморское казачье войско. На собрании присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

"Мне кажется, это здорово, это новый импульс для казачьего движения… мы считаем, что это большой гражданско-патриотический сектор, который даст новый импульс развития многим регионам, а югу России традиционно без казаков никуда", - сказал в комментарии журналистам Развожаев.

Долуда назвал решение историческим, отметив, что Всероссийское казачье общество учреждено 11 казачьими войсками, которые охватывают 83 субъекта России. Созданное Черноморское казачье войско станет учредителем Всероссийского казачьего общества через три года на следующем большом круге, сказал он.

"Кубанское казачье войско – первые, кто пришел к нам на помощь в 2014 году. У нас общие задачи. Задачи казачества – охрана государственных границ, общественного порядка… Роль казачества переоценить сложно. На мой взгляд, то, что происходит, – это очень правильно", - сказал Аксенов, отметив, что казачество существенно помогает в охране порядка в городах Крыма в курортный сезон.