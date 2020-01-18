В Москве жалоба соседей позволила задержать подозреваемого в убийстве

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в убийстве благодаря поступившей от соседей жалобы на то, что в течение десяти дней в квартире, где проживала жертва преступления, не смолкала музыка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.

"(В четверг) в 19.31 в службу "02" от граждан поступило сообщение о нарушении тишины (на протяжении нескольких дней играет музыка) по адресу Москва, г.о. Щербинка, ул. Спортивная", - говорится в сообщении.

Приехав по адресу, полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли двери в квартиру и обнаружили на кухне тело 60-летнего хозяина с тремя колото-резаными ранениями груди.

В пятницу сотрудники уголовного розыска в Щербинке задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства. "Он изобличен в том, что 7 января в 19.00 в ходе конфликта ножом причинил указанные ранения, скрылся", - уточнили в полиции.