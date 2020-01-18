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В Москве жалоба соседей позволила задержать подозреваемого в убийстве
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РИА Новости

В Москве жалоба соседей позволила задержать подозреваемого в убийстве

12:09 18.01.2020 (обновлено: 14:45 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемого в убийстве благодаря поступившей от соседей жалобы на то, что в течение десяти дней в квартире, где проживала жертва преступления, не смолкала музыка, сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
"(В четверг) в 19.31 в службу "02" от граждан поступило сообщение о нарушении тишины (на протяжении нескольких дней играет музыка) по адресу Москва, г.о. Щербинка, ул. Спортивная", - говорится в сообщении.
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Приехав по адресу, полицейские вместе с сотрудниками МЧС вскрыли двери в квартиру и обнаружили на кухне тело 60-летнего хозяина с тремя колото-резаными ранениями груди.
В пятницу сотрудники уголовного розыска в Щербинке задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в совершении убийства. "Он изобличен в том, что 7 января в 19.00 в ходе конфликта ножом причинил указанные ранения, скрылся", - уточнили в полиции.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу.
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