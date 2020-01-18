Володин обсудит развитие Псковской области с активом региона

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Псковскую область , где он ознакомится с особой экономической зоной "Моглино" , а также встретится с активом Псковской области, где будут обсуждаться социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба Госдумы.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в субботу посетит Псковскую область… Также состоится встреча Вячеслава Володина с активом Псковской области, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что одновременно с принятием в первом чтении бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов Государственная Дума приняла постановление, где были определены ключевые задачи, которые были учтены при подготовке главного финансового документа страны. Это повышение эффективности расходования бюджетных средств, преодоление разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий.

"В Постановлении мы представили перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития – это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области – с тем, чтобы при реализации программ поддержки регионов им оказывалась помощь в приоритетном порядке", - цитирует пресс-служба слова Володина.