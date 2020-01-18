Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T12:03+0300
https://ria.ru/20200118/1563574834.html
Володин обсудит развитие Псковской области с активом региона
https://cdn25.img.ria.ru/images/156346/48/1563464863_0:97:3018:1794_1036x0_80_0_0_a2341760f56d5c6de91ee8fca13f65f0.jpg
РИА Новости

Володин обсудит развитие Псковской области с активом региона

12:03 18.01.2020
613
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетит Псковскую область, где он ознакомится с особой экономической зоной "Моглино", а также встретится с активом Псковской области, где будут обсуждаться социально-экономическое развитие региона, сообщает пресс-служба Госдумы.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в субботу посетит Псковскую область… Также состоится встреча Вячеслава Володина с активом Псковской области, на которой будут обсуждаться вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
Село Алыгджер Тофаларского муниципального образования Иркутской области
18 декабря 2019, 12:00Иркутская область
Иркутская область: инвестиции как фундамент развития экономики
Пресс-служба отмечает, что одновременно с принятием в первом чтении бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021-2022 годов Государственная Дума приняла постановление, где были определены ключевые задачи, которые были учтены при подготовке главного финансового документа страны. Это повышение эффективности расходования бюджетных средств, преодоление разрыва в финансовой обеспеченности регионов, создание условий для реализации инвестпроектов на местах и развитие сельских территорий.
"В Постановлении мы представили перечень из 10 регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития – это Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области – с тем, чтобы при реализации программ поддержки регионов им оказывалась помощь в приоритетном порядке", - цитирует пресс-служба слова Володина.
В сообщении пресс-службы отмечается, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" создана на территории Псковской области в 2012 году в соответствии с постановлением правительства России. Приоритетные направления проектов: производство сельскохозяйственного оборудования, строительных материалов, электротехники, электроники, автокомпонентов и коммунального оборудования, а также логистический кластер. Резидентам предоставляется ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантируется доступ к развитой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.
Игорь Руденя
17 декабря 2019, 12:41Тверская область
Руденя: демография определяет тренд развития региона и будущее области
300112
Обсудить 0
ОЭЗ "Моглино"Госдума РФВячеслав ВолодинПсковская областьАлтайский крайЭкономика
Рекомендуем
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Подготовка иордани к празднику Крещения в Челябинске
"Из крана тоже освященная?" Главные вопросы о крещенской воде
Выставка Томас Гейнсборо в ГМИИ им. А.С. Пушкина
В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
Сотрудники ДПС
Движение на автодороге "Нарва" в Ленинградской области восстановили
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Мы все умрём. Третья мировая война
Мы все умрём. Третья мировая война
Судейский молоток
В Петербурге арестовали адвоката по делу о посредничестве во взятках
Банкноты номиналом 1 доллар США
В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
Британский принц Гарри и Меган, герцогиня Сассексская, во время посещения Канадского дома в Лондоне. 7 января 2020
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния