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В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
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РИА Новости

В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

11:59 18.01.2020 (обновлено: 13:10 18.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв — РИА Новости. В столкновении двух легковых автомобилей на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе погибли двое полицейских и иностранец, которого планировалось выдворить из страны, сообщили РИА Новости в региональном управлении МВД.
Авария произошла около пяти часов утра (3:00 мск) на трассе Сургут — Салехард, в районе поселка Старый Надым. Местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем Lada Granta, принадлежавшим отделу МВД по городу Губкинскому.
На месте погибли три человека, ехавшие в служебном авто. Это двое полицейских, а также гражданин одной из стран ближнего зарубежья, которого они доставляли в надымский центр временного содержания для дальнейшего выдворения из России.
Водителя и двух пассажиров Mazda доставили в больницу Надыма. Полиция проводит служебную проверку по факту аварии.
Машина полиции на месте ДТП
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ЯмалМВД РФХанты-МансийскПроисшествия
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