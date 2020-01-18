В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант

Авария произошла около пяти часов утра (3:00 мск) на трассе Сургут — Салехард, в районе поселка Старый Надым. Местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся со служебным автомобилем Lada Granta, принадлежавшим отделу МВД по городу Губкинскому.

На месте погибли три человека, ехавшие в служебном авто. Это двое полицейских, а также гражданин одной из стран ближнего зарубежья, которого они доставляли в надымский центр временного содержания для дальнейшего выдворения из России.