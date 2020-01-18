Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T11:43+0300
https://ria.ru/20200118/1563574161.html
Китай не конкурент России и США по ядерному арсеналу, считает эксперт
https://cdn24.img.ria.ru/images/155930/89/1559308960_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_dd0546ba0042ad40d7461df5a0f1219f.jpg
РИА Новости

Китай не конкурент России и США по ядерному арсеналу, считает эксперт

11:43 18.01.2020
889
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Китай не является конкурентом России и США по объему ядерного арсенала, однако Пекин начал активную работу над его модернизацией и созданием гиперзвукового оружия, рассказал в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино.
"Если посмотреть сегодня на количество боеголовок и ракет, то есть огромный дисбаланс в пользу России и США. Порядка 90% мирового ядерного арсенала разделено между этими двумя странами. Так что Китай всегда играл роль минимального устрашения. Поэтому любая попытка включить Китай в российско-американские переговоры была безуспешной, потому что арсеналы несопоставимы", - сказал он.
Панорама Тегерана, Иран
Вчера, 11:34
Тегерану не выгодно реальное наличие ядерного оружия, считает эксперт
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Эксперт считает, что растет озабоченность в отношении Китая, как со стороны США, так и со стороны России, так как Пекин начал увеличивать качество своего арсенала.
"Во всех ядерных державах и странах происходит модернизация. И Китай не исключение. Они так же, как и Россия, инвестируют в два типа вооружений, которые рассматриваются как необходимые для ракетной защиты. Это гиперзвуковые ракеты и летательные аппараты", - заявил он.
По его словам, увеличение военного бюджета и модернизация военного арсенала Китая являются реакцией Пекина на ситуацию, которая происходит в мире, в том числе на действия США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Путин назвал ее чисто оборонительной. Он отметил, что это кардинально повысит обороноспособность КНР, потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия. Как отметил позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, система предупреждения о ракетном нападении, которую Россия помогает развернуть Китаю, будет готова своевременно. При этом посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявила, что сотрудничество Китая и России по созданию системы будет способствовать поддержанию стратегического баланса в мире.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 12:57Послание президента России Федеральному собранию
РФ впервые обгоняет другие страны по созданию нового ядерного оружия
1510003
Обсудить 4
Марк ФиноКитайРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Панорама Тегерана, Иран
Тегерану не выгодно реальное наличие ядерного оружия, считает эксперт
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Эксперт: Трамп приказал убить Сулеймани, чтобы укрепиться к выборам
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Вооруженный конфликт Ирана и США вряд ли возможен, считает эксперт
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Танкер Владимир Русанов с партией СПГ в порту Тяньцзинь в Китае
На газовой арене США проиграли России
Сирийская армия
Десятки боевиков при поддержке танков атаковали сирийскую армию
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Ученики киевской гимназии во время урока
Россия призвала ООН и ОБСЕ оценить украинский закон об образовании
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Гиперзвуковая крылатая ракета X-51A
США признали отставание в области гиперзвукового оружия
Советский бронепоезд ведет артиллерийский огонь по противнику в окрестностях Варшавы
Политолог объяснил отказ Польши отмечать освобождение Варшавы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Поражение мишени ПЗРК Игла-С
Опубликовано видео поражения мишени комплексом "Игла-С"
Система Hyperloop Transportation Technologies
Индия приостановила проект Hyperloop
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния