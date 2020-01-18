Китай не конкурент России и США по ядерному арсеналу, считает эксперт

ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Китай не является конкурентом России и США по объему ядерного арсенала, однако Пекин начал активную работу над его модернизацией и созданием гиперзвукового оружия, рассказал в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино

"Если посмотреть сегодня на количество боеголовок и ракет, то есть огромный дисбаланс в пользу России и США. Порядка 90% мирового ядерного арсенала разделено между этими двумя странами. Так что Китай всегда играл роль минимального устрашения. Поэтому любая попытка включить Китай в российско-американские переговоры была безуспешной, потому что арсеналы несопоставимы", - сказал он.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.

Эксперт считает, что растет озабоченность в отношении Китая, как со стороны США, так и со стороны России, так как Пекин начал увеличивать качество своего арсенала.

"Во всех ядерных державах и странах происходит модернизация. И Китай не исключение. Они так же, как и Россия, инвестируют в два типа вооружений, которые рассматриваются как необходимые для ракетной защиты. Это гиперзвуковые ракеты и летательные аппараты", - заявил он.

По его словам, увеличение военного бюджета и модернизация военного арсенала Китая являются реакцией Пекина на ситуацию, которая происходит в мире, в том числе на действия США.