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Открывшие астероид московские школьники планируют заняться астрономией
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РИА Новости

Открывшие астероид московские школьники планируют заняться астрономией

11:42 18.01.2020
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© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaboratorsАстероид
Астероид
© Фото : JAXA, University of Tokyo & collaborators
Астероид. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Учащиеся столичного Центра астрономического и космического образования, недавно открывшие околоземной астероид, в будущем планируют заниматься астрономией и экологией.
Ранее на официальном портале мэра сообщалось, что учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.
Пятнадцатилетнего Максима Эксюзяна открытие астероида мотивировало на продолжение занятий. "Эмоции были очень сильные и разные: "Неожиданно!", "А вдруг он упадет?". И, конечно, открытия вдохновляют на новый поиск астероидов: а вдруг мне попадется?",- делится он.
По словам 14-летней Василисы Рязанцевой открытие астероида - "уже что-то стоящее" и, возможно, она и дальше будет заниматься астрономией. "Если открываешь обычный астероид, нет причин для шума и гама, а вот открытый нами околоземный астероид – это уже что-то стоящее. Может быть, я продолжу заниматься астрономией. Поживем-увидим",- сказала она.
Астероид 6478 Gault
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Для 12-тилетней Полины Синявской открытие стало большой радостью, ведь она занимается этим только первый год.
"Открытие нового астероида – это большая радость, ведь я занимаюсь всего первый год. Кроме радости, я получила наградной диплом. Теперь я хочу открыть что-то еще, не только астероид. Кроме астрономии меня очень интересует экология", - рассказала она.
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Космос - РИА НаукаРоссия
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