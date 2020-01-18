Открывшие астероид московские школьники планируют заняться астрономией

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Учащиеся столичного Центра астрономического и космического образования, недавно открывшие околоземной астероид, в будущем планируют заниматься астрономией и экологией.

Ранее на официальном портале мэра сообщалось, что учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

Пятнадцатилетнего Максима Эксюзяна открытие астероида мотивировало на продолжение занятий. "Эмоции были очень сильные и разные: "Неожиданно!", "А вдруг он упадет?". И, конечно, открытия вдохновляют на новый поиск астероидов: а вдруг мне попадется?",- делится он.

По словам 14-летней Василисы Рязанцевой открытие астероида - "уже что-то стоящее" и, возможно, она и дальше будет заниматься астрономией. "Если открываешь обычный астероид, нет причин для шума и гама, а вот открытый нами околоземный астероид – это уже что-то стоящее. Может быть, я продолжу заниматься астрономией. Поживем-увидим",- сказала она.

Для 12-тилетней Полины Синявской открытие стало большой радостью, ведь она занимается этим только первый год.