Пропавших в Тверской области школьников нашли

ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители нашли двух школьников, которые ушли вечером в пятницу из дома и пропали в Тверской области, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что вечером 17 января в городе Калязин Тверской области ушли из дома и пропали мальчики 2006 и 2007 годов рождения. По факту безвестного исчезновения детей СК начал доследственную проверку. Поисками детей занимались сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтеры.
12 ноября 2019, 16:38На сайте СК запустили проект по поиску пропавших детей
"Восемнадцатого января несовершеннолетние были обнаружены у своего приятеля в тот момент, когда пришли к нему в утреннее время домой", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства безвестного отсутствия детей. По словам самих школьников, которые приводит следствие, они всю ночь гуляли.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.