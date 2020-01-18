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Пропавших в Тверской области школьников нашли
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РИА Новости

Пропавших в Тверской области школьников нашли

11:41 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители нашли двух школьников, которые ушли вечером в пятницу из дома и пропали в Тверской области, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что вечером 17 января в городе Калязин Тверской области ушли из дома и пропали мальчики 2006 и 2007 годов рождения. По факту безвестного исчезновения детей СК начал доследственную проверку. Поисками детей занимались сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтеры.
Сайт Следственного комитета РФ
12 ноября 2019, 16:38
На сайте СК запустили проект по поиску пропавших детей
"Восемнадцатого января несовершеннолетние были обнаружены у своего приятеля в тот момент, когда пришли к нему в утреннее время домой", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователем устанавливаются все обстоятельства безвестного отсутствия детей. По словам самих школьников, которые приводит следствие, они всю ночь гуляли.
Поиски пропавшего в Новосибирской области 8-летнего Кости Кривошеева
21 ноября 2019, 16:19Акценты
Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
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Следственный комитет РФМЧС РФТверская областьРоссияПроисшествия
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