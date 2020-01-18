Подозреваемого в стрельбе в суде в Новокузнецке заключили под стражу

КЕМЕРОВО, 18 янв - РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в суде Новокузнецка, где был смертельно ранен судебный пристав, заключен под стражу на два месяца, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде города Новокузнецка.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в суде на улице Энтузиастов в Новокузнецке, в результате чего от полученного ранения в живот скончался судебный пристав и была тяжело ранена женщина-свидетель по делу. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело.
"Ходатайство следователя удовлетворено, в отношении Пакалова Артема Владимировича (подозреваемый - ред.) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 16 марта 2020 года", – сообщили собеседница агентства.