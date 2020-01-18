Тегерану не выгодно реальное наличие ядерного оружия, считает эксперт

ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Реальное наличие у Реальное наличие у Ирана ядерной бомбы кардинально изменит ситуацию в регионе, Тегерану это не выгодно, считает глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино

"Это будет означать новую стратегическую ситуацию, которая настолько кардинально изменит положение Ирана, что я не вижу, как они смогут извлечь из этого выгоду", - сказал он РИА Новости.

По мнению эксперта, в случае реального получения ядерной бомбы Иран потеряет поддержку своих партнеров, в том числе России и Китая.

"Санкции также станут легитимными. Таким образом Иран будет еще больше изолирован. Иран также может стать целью для военных ударов, потому что такой ответ со стороны Израиля и США уже предусматривался, когда были сомнения в иранской ядерной программе еще до СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ред). Так что такое стратегическое значительное изменение приведет только к массовой военной операции со стороны США, Израиля или Саудовской Аравии", - добавил он.

Фино отметил, что в настоящее время мир отошел от такого варианта развития событий, однако он остается возможным и зависит, в том числе, от дальнейших решений США, именно поэтому необходимо поддерживать действие СВПД и сделать все, чтобы Иран продолжил выполнение его положений.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.