В России могут организовать кампанию по поиску астероидов

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рассматривается возможность организации всероссийской кампании поиска Рассматривается возможность организации всероссийской кампании поиска астероидов под эгидой Московского Дворца пионеров , сообщил РИА Новости педагог Центра астрономического и космического образования ГБПОУ "Воробьевы горы" Денис Денисенко.

Ранее на официальном портале мэра сообщалось, что учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

"Рассматривается возможность организации всероссийской кампании поиска астероидов под эгидой Московского Дворца пионеров. Для этого необходимо будет провести мастер-классы для школьных учителей, педагогов дополнительного образования и организаторов астрономических кружков, которые выразят интерес к участию в проекте", - рассказал Денисенко.

Также, по его словам, он и его воспитанники планируют принять участие и в следующей поисковой кампании, которая пройдет с 15 февраля по 13 марта 2020 года. Кроме того, у учеников есть и другие проекты, не связанные с астероидами.

"В активе наших учеников помимо открытий астероидов уже есть свои сверхновые и переменные звезды. Но одними только открытиями мы не ограничиваемся. Наши ребята готовят серьезные исследовательские проекты для конкурсов научно-исследовательских работ школьников разного уровня - от городских до международных", - сказал Денисенко.

Среди тем работ он назвал новые методы поиска переменных звезд, исследование эволюции орбит околоземных астероидов и отождествление рентгеновских источников.