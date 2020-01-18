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РИА Наука
2020-01-18T11:28+0300
https://ria.ru/20200118/1563573833.html
В России могут организовать кампанию по поиску астероидов
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РИА Новости

В России могут организовать кампанию по поиску астероидов

11:28 18.01.2020
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© NASA / ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)Астероид 6478 Gault
Астероид 6478 Gault
© NASA / ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)
Астероид 6478 Gault. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Рассматривается возможность организации всероссийской кампании поиска астероидов под эгидой Московского Дворца пионеров, сообщил РИА Новости педагог Центра астрономического и космического образования ГБПОУ "Воробьевы горы" Денис Денисенко.
Ранее на официальном портале мэра сообщалось, что учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года.
Астероид
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"Рассматривается возможность организации всероссийской кампании поиска астероидов под эгидой Московского Дворца пионеров. Для этого необходимо будет провести мастер-классы для школьных учителей, педагогов дополнительного образования и организаторов астрономических кружков, которые выразят интерес к участию в проекте", - рассказал Денисенко.
Также, по его словам, он и его воспитанники планируют принять участие и в следующей поисковой кампании, которая пройдет с 15 февраля по 13 марта 2020 года. Кроме того, у учеников есть и другие проекты, не связанные с астероидами.
"В активе наших учеников помимо открытий астероидов уже есть свои сверхновые и переменные звезды. Но одними только открытиями мы не ограничиваемся. Наши ребята готовят серьезные исследовательские проекты для конкурсов научно-исследовательских работ школьников разного уровня - от городских до международных", - сказал Денисенко.
Среди тем работ он назвал новые методы поиска переменных звезд, исследование эволюции орбит околоземных астероидов и отождествление рентгеновских источников.
"Мы надеемся помочь не только американским проектам поиска астероидов, но и российской космической обсерватории Спектр-Рентген-Гамма, запущенной в 2019 году", - заключил Денисенко.
Башенный солнечный телескоп Крымской астрофизической обсерватории РАН в поселке Научный.
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