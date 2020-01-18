В Красноярском крае открыли дорогу, на которую сошла лавина

КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Дорога на юге Дорога на юге Красноярского края , на которую сошла вторая за последние двое суток лавина, открыта для движения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что на 27-м километре автодороги местного значения Курагино-Черемшанка произошел сход снежной массы. Движение на дороге было ограничено.

"В 13.25 (9.25 мск) проезжая часть очищена от снежных масс", - говорится в сообщении.