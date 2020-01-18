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В Красноярском крае открыли дорогу, на которую сошла лавина
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РИА Новости

В Красноярском крае открыли дорогу, на которую сошла лавина

11:18 18.01.2020
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС
Учения МЧС
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Учения МЧС. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Дорога на юге Красноярского края, на которую сошла вторая за последние двое суток лавина, открыта для движения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что на 27-м километре автодороги местного значения Курагино-Черемшанка произошел сход снежной массы. Движение на дороге было ограничено.
Кадр из видео со сходом лавины
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"В 13.25 (9.25 мск) проезжая часть очищена от снежных масс", - говорится в сообщении.
В пятницу в том же районе произошел сход снежной массы на дорогу, из-за чего было ограничено движение.
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МЧС РФКрасноярский крайПроисшествия
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