В Красноярском крае открыли дорогу, на которую сошла лавина

КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Дорога на юге Красноярского края, на которую сошла вторая за последние двое суток лавина, открыта для движения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее сообщалось, что на 27-м километре автодороги местного значения Курагино-Черемшанка произошел сход снежной массы. Движение на дороге было ограничено.
15 января, 02:43ТуризмВ Индии стало вирусным видео со схождением лавины
"В 13.25 (9.25 мск) проезжая часть очищена от снежных масс", - говорится в сообщении.
В пятницу в том же районе произошел сход снежной массы на дорогу, из-за чего было ограничено движение.