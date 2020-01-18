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Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану
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РИА Новости

Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану

11:17 18.01.2020
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. США могут воспользоваться катастрофой украинского Boeing под Тегераном как возможностью для введения новых санкций против Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино.
"Да, безусловно. США используют почти каждую возможность для введения санкций. Но, как мы видим, эти санкции имеют противоположный эффект", - сказал он.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни 444
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По его словам, США продолжат искать возможности для ограничения торговых и финансовых отношений Ирана.
"Мы также видели отказ в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для посещения ООН, а не США, что является нарушением международных соглашений. Но я думаю, что есть потенциал для отказа от санкции или снижения их эффекта, что пытаются сделать европейские страны", - добавил он.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Фино отметил, что санкции против Ирана являются контрпродуктивными в том числе для европейского бизнеса, который из-за опасений вторичного эффекта от американских ограничительных мер может покинуть крайне перспективный иранский рынок. В то же время такая ситуация создает дополнительные возможности для компаний из России, Индии и Китая, которые меньше боятся последствий американских санкций.
"Таким образом, США, пытаясь нанести санкциями вред Ирану, вредят самим себе и своим союзникам", - добавил эксперт.
Кризис между США и Ираном усилился, когда Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном и восстановил санкции против страны. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Отношения стран еще больше обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. На фоне обострения кризиса в отношениях двух стран под Тегераном потерпел крушение украинский Boeing, погибли 176 человек. Иран признал, что ВС страны сбили самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".
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Марк ФиноКрушение украинского самолета в ИранеМИД ИранаООНИранСШАВ мире
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