Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану

ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. США могут воспользоваться катастрофой украинского Boeing под Тегераном как возможностью для введения новых санкций против Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино.
"Да, безусловно. США используют почти каждую возможность для введения санкций. Но, как мы видим, эти санкции имеют противоположный эффект", - сказал он.
По его словам, США продолжат искать возможности для ограничения торговых и финансовых отношений Ирана.
"Мы также видели отказ в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для посещения ООН, а не США, что является нарушением международных соглашений. Но я думаю, что есть потенциал для отказа от санкции или снижения их эффекта, что пытаются сделать европейские страны", - добавил он.
17 января, 12:22МИД Украины хочет зафиксировать вину Ирана в крушении Boeing
Фино отметил, что санкции против Ирана являются контрпродуктивными в том числе для европейского бизнеса, который из-за опасений вторичного эффекта от американских ограничительных мер может покинуть крайне перспективный иранский рынок. В то же время такая ситуация создает дополнительные возможности для компаний из России, Индии и Китая, которые меньше боятся последствий американских санкций.
"Таким образом, США, пытаясь нанести санкциями вред Ирану, вредят самим себе и своим союзникам", - добавил эксперт.
Кризис между США и Ираном усилился, когда Вашингтон вышел из ядерной сделки с Тегераном и восстановил санкции против страны. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Отношения стран еще больше обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. На фоне обострения кризиса в отношениях двух стран под Тегераном потерпел крушение украинский Boeing, погибли 176 человек. Иран признал, что ВС страны сбили самолет по ошибке, приняв его за "вражескую цель".