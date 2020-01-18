Эксперт: США могут использовать крушение Boeing для санкций по Ирану

ЖЕНЕВА, 18 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. США могут воспользоваться США могут воспользоваться катастрофой украинского Boeing под Тегераном как возможностью для введения новых санкций против Ирана, заявил в интервью РИА Новости глава отделения по теме распространения вооружения женевского Центра политики безопасности Марк Фино

"Да, безусловно. США используют почти каждую возможность для введения санкций. Но, как мы видим, эти санкции имеют противоположный эффект", - сказал он.

По его словам, США продолжат искать возможности для ограничения торговых и финансовых отношений Ирана.

"Мы также видели отказ в выдаче визы главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для посещения ООН, а не США, что является нарушением международных соглашений. Но я думаю, что есть потенциал для отказа от санкции или снижения их эффекта, что пытаются сделать европейские страны", - добавил он.

Фино отметил, что санкции против Ирана являются контрпродуктивными в том числе для европейского бизнеса, который из-за опасений вторичного эффекта от американских ограничительных мер может покинуть крайне перспективный иранский рынок. В то же время такая ситуация создает дополнительные возможности для компаний из России, Индии и Китая, которые меньше боятся последствий американских санкций.

"Таким образом, США, пытаясь нанести санкциями вред Ирану, вредят самим себе и своим союзникам", - добавил эксперт.