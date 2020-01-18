Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T13:38+0300
https://ria.ru/20200118/1563573593.html
В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
https://cdn22.img.ria.ru/images/150109/81/1501098156_0:0:2998:1687_1036x0_80_0_0_d19b7292c03023d022f6d032a93ef186.jpg
РИА Новости

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

11:15 18.01.2020 (обновлено: 13:38 18.01.2020)
75968
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями.
В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений.
При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров. В ФАС подчеркнули, что в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.
Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.

"По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали", — отмечает издание.

Наконец, если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.
Девушка со смартфоном и банковской картой
23 августа 2019, 13:49
Эксперты узнали, сколько россиян теряли деньги из-за телефонных мошенников
17149638127
Обсудить 17
Федеральная антимонопольная служба РФТехнологииОбщество
Популярные комментарии
а может всевозможным службам надо защищать интересы людей в первую очередь и не прийдётся тогда народу отмахиваться, отписываться и отбиваться от назойливости информаторов, не говоря уже о тех, кто не в состоянии этому противостоять
18 января, 11:23
ygrosha
15300006
Да зачем выдумывать колесо?? Вон рядом в Беларусии афигенные штафы за спам рассылку по Емейлу и на телефоны.Запретить на уровне УК и сразу перестанут звонить и слать.Первый раз штраф второй тайгу косить и вся борьба!
18 января, 14:24
Алексей Князев
12430000
Рекомендуем
Смартфон
Названы Android-приложения, "съедающие" заряд батареи смартфонов
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Владимир Путин
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Возле здания Дома правительства РФ
РБК: Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
Мы все умрём. Третья мировая война
Мы все умрём. Третья мировая война
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров выступает во время посещения филиала МГИМО в Ташкенте
Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Мишустин назначил преемника на должность главы ФНС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния