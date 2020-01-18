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На Ставрополье произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми
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РИА Новости

На Ставрополье произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми

11:15 18.01.2020
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© Fotolia / Dusan KosticМашина полиции на месте ДТП
Машина полиции на месте ДТП
© Fotolia / Dusan Kostic
Машина полиции на месте ДТП. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе микроавтобус с детьми, столкнулись на Ставрополье, пострадали два человека, сообщает управление ГИБДД по региону.

"По предварительным данным, утром на 9-м километре автодороги "Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД "Кавказ" водитель микроавтобуса Toyota не учел дорожные и метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость движения в условиях тумана и допустил попутное столкновение с движущимся впереди автомобилем Lada Granta. После чего произошло еще два попутных ДТП с участием "ВАЗ-2110" и Kia Ceed, "ВАЗ-2107" и грузовой "ГАЗели", водители которых не успели вовремя среагировать на случившееся впереди ДТП", - говорится в сообщении.

Как отмечает УГИБДД, госпитализация понадобилась двоим участникам аварии – пассажирке "ВАЗ-2110" и пассажирке "ВАЗ-2107". "В момент ДТП микроавтобус перевозил 9 школьников, все дети были пристегнуты штатными ремнями безопасности, после ДТП осмотрены медиками, травм не обнаружено, лечение не назначалось", - говорится в релизе.
По факту происшествия проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и степень ответственности участников устанавливаются, добавили в управлении.
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