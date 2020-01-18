На Ставрополье произошло ДТП с участием микроавтобуса с детьми

"По предварительным данным, утром на 9-м километре автодороги "Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД "Кавказ" водитель микроавтобуса Toyota не учел дорожные и метеорологические условия, выбрал небезопасную скорость движения в условиях тумана и допустил попутное столкновение с движущимся впереди автомобилем Lada Granta. После чего произошло еще два попутных ДТП с участием "ВАЗ-2110" и Kia Ceed, "ВАЗ-2107" и грузовой "ГАЗели", водители которых не успели вовремя среагировать на случившееся впереди ДТП", - говорится в сообщении.