Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T11:07+0300
https://ria.ru/20200118/1563573478.html
Педагог прокомментировал открытие астероида московскими школьниками
https://cdn25.img.ria.ru/images/154779/89/1547798993_0:229:1190:898_1036x0_80_0_0_ff7f73be7b35d1a0d75f8b355ff33e3b.jpg
РИА Новости

Педагог прокомментировал открытие астероида московскими школьниками

11:07 18.01.2020
1208
© Фото : NASA/Goddard/University of ArizonaАстероид
Астероид
© Фото : NASA/Goddard/University of Arizona
Астероид. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытие околоземного астероида московскими школьниками показывает, что программное обеспечение для поиска околоземных астероидов несовершенно и космическая защита Земли имеет уязвимые места, сообщил РИА Новости педагог Центра астрономического и космического образования ГБПОУ "Воробьевы горы" Денис Денисенко.
Ранее на официальном портале мэра сообщалось, что учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года.
Астероид
12 декабря 2019, 11:44РИА Наука
Россия разрабатывает средства уничтожения опасных астероидов
По его словам, это открытие важно и для школьников, и для профессиональных астрономов. Для первых - потому, что раньше школьники никогда не открывали околоземных астероидов.
"Причем это открытие стало первым не только для России, но и первым в рамках международного проекта IASC (International Astronomical Search Collaboration), который проводится уже 14 лет в 42 странах мира. Для профессиональных астрономов открытие важно, так как оно показывает, что программное обеспечение для поиска околоземных астероидов несовершенно и космическая защита Земли имеет уязвимые места", - сказал Денисенко.
Он добавил, что человеческий глаз обнаруживает движущиеся объекты, которые не замечают роботы.
1611201
Обсудить 0
Космос - РИА НаукаРоссия
Рекомендуем
Орбиты объектов G, вращающихся вокруг сверхмассивной черной дыры (обозначена белым крестом) в центре нашей галактики
Астрономы обнаружили новый класс странных объектов в центре галактики
Эскиз космического корабля Crew Dragon
SpaceX испытает систему спасения новейшего корабля Crew Dragon
Пуск ракеты-носителя Протон-М
Спутник, выведенный в космос "Протоном", потерял половину мощности
Эскиз космического корабля Crew Dragon
Испытание системы спасения корабля Crew Dragon отложили на сутки
Международная космическая станция
В Роскосмосе рассказали о следующем полете корабля "Союз" к МКС
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск назвал создаваемую НАСА сверхтяжелую ракету SLS трагедией
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Сострудники служб безопасности на месте атаки талибов в провинции Кандагар, Афганистан. 19 ноября 2015
Талибы рассчитывают подписать мирное соглашение с США, сообщает СМИ
Председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка
В ДНР рассказали о мечте жителей Донбасса
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
На Украине оценили эффект от контракта с Россией по газу
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Астероид 6478 Gault
В России могут организовать кампанию по поиску астероидов
Актер Киану Ривз в рамках пресс-конференции Microsoft на выставке Е3 2019 объявляет дату выхода игры Cyberpunk 2077
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния