Педагог прокомментировал открытие астероида московскими школьниками

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Открытие околоземного астероида московскими школьниками показывает, что программное обеспечение для поиска околоземных астероидов несовершенно и космическая защита Открытие околоземного астероида московскими школьниками показывает, что программное обеспечение для поиска околоземных астероидов несовершенно и космическая защита Земли имеет уязвимые места, сообщил РИА Новости педагог Центра астрономического и космического образования ГБПОУ "Воробьевы горы" Денис Денисенко.

Ранее на официальном портале мэра сообщалось, что учащиеся центра астрономического и космического образования Московского дворца пионеров открыли околоземный астероид. Небесное тело обнаружили во время международной кампании по поиску астероидов, которая прошла с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года.

По его словам, это открытие важно и для школьников, и для профессиональных астрономов. Для первых - потому, что раньше школьники никогда не открывали околоземных астероидов.

"Причем это открытие стало первым не только для России, но и первым в рамках международного проекта IASC (International Astronomical Search Collaboration), который проводится уже 14 лет в 42 странах мира. Для профессиональных астрономов открытие важно, так как оно показывает, что программное обеспечение для поиска околоземных астероидов несовершенно и космическая защита Земли имеет уязвимые места", - сказал Денисенко.