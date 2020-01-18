Губернатор Кузбасса приказал усилить контроль из-за непогоды

"Сегодня утром провел видеоселектор с главами всех территорий, руководителями ГИБДД, МЧС, дорожных служб. Каждый глава доложил, как обеспечена уборка снега, какие есть проблемы, как их будут решать. Потребовал держать на контроле обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта и автомобилей экстренных служб… В Таштагольском и Междуреченском районах – усилить контроль за состоянием лавиноопасных участков", - написал глава региона в соцсети "ВКонтакте".