Губернатор Кузбасса приказал усилить контроль из-за непогоды

КЕМЕРОВО, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Кемеровской области потребовал глав территорий, руководителей ГИБДД, МЧС, дорожных служб области усилить контроль за обеспечением бесперебойной работы пассажирского транспорта, автомобилей экстренных служб, а также за состоянием лавиноопасных участков в горных районах из-за непогоды.
Ранее сообщалось, что с обеда пятницы "Кузбасспассажиравтотранс" из-за непогоды отменил межрегиональные рейсы в Алтайский край и Томск.
Цивилев отметил, что второй день Кузбасс во власти снегопадов.
"Сегодня утром провел видеоселектор с главами всех территорий, руководителями ГИБДД, МЧС, дорожных служб. Каждый глава доложил, как обеспечена уборка снега, какие есть проблемы, как их будут решать. Потребовал держать на контроле обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта и автомобилей экстренных служб… В Таштагольском и Междуреченском районах – усилить контроль за состоянием лавиноопасных участков", - написал глава региона в соцсети "ВКонтакте".
Цивилев отметил, что в некоторых районах проезд по дорогам ограничен из-за плохой видимости, там дежурят экипажи ГИБДД.
Губернатор подчеркнул, что на борьбу со снегом брошены все силы, на дороги вышла и техника промышленных предприятий региона. Всего задействовано 1800 единиц техники и 3500 дорожных рабочих.
Также глава региона обратился к автомобилистам, чтобы они по возможности отказались от поездок на время непогоды.