Пропавшего в Кузбассе подростка нашли в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 18 янв - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, который мог нуждаться в медицинской помощи из-за имеющегося заболевания и пропавшего в селе Калачево в четверг, полицейские нашли в Новокузнецке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что на розыск несовершеннолетнего были ориентированы экипажи полиции, привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН. Также ориентировка на пропавшего школьника была направлена в СМИ и отделы органы внутренних дел Кемеровской области.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили подростка в Новокузнецке. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Юноша помещен в социальное учреждение. Отмечается, что в отношении его законного представителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которая влечет в качестве наказания штраф до 500 рублей.
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