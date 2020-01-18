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Пропавшего в Кузбассе подростка нашли в Новокузнецке
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РИА Новости

Пропавшего в Кузбассе подростка нашли в Новокузнецке

10:42 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 18 янв - РИА Новости. Четырнадцатилетнего подростка, который мог нуждаться в медицинской помощи из-за имеющегося заболевания и пропавшего в селе Калачево в четверг, полицейские нашли в Новокузнецке, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Отмечается, что на розыск несовершеннолетнего были ориентированы экипажи полиции, привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ПДН. Также ориентировка на пропавшего школьника была направлена в СМИ и отделы органы внутренних дел Кемеровской области.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили подростка в Новокузнецке. Противоправных действий в отношении него не совершалось", - говорится в сообщении.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Юноша помещен в социальное учреждение. Отмечается, что в отношении его законного представителя правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", которая влечет в качестве наказания штраф до 500 рублей.
Сайт Следственного комитета РФ
12 ноября 2019, 16:38
На сайте СК запустили проект по поиску пропавших детей
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КемеровоНовокузнецк
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