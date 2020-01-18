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В Тверской области пропали двое школьников
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РИА Новости

В Тверской области пропали двое школьников

10:23 18.01.2020 (обновлено: 13:42 18.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. В Тверской области ищут двух пропавших школьников, сообщило областное управление Следственного комитета.
Школьники пропали в городе Калязине. Накануне вечером они ушли из дома и не вернулись. Одному из мальчиков 12 лет, второму — 13.
СК начал проверку. Следователи и полицейские выехали на место, опросили родственников детей, сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы.
В поисках участвуют сотрудники Следственного комитета, МВД и МЧС, а также волонтеры.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото
25 мая 2018, 08:00
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
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