В Тверской области пропали двое школьников

ВОРОНЕЖ, 18 янв — РИА Новости. В Тверской области ищут двух пропавших школьников, сообщило областное управление Следственного комитета.

Школьники пропали в городе Калязине. Накануне вечером они ушли из дома и не вернулись. Одному из мальчиков 12 лет, второму — 13.

СК начал проверку. Следователи и полицейские выехали на место, опросили родственников детей, сейчас устанавливаются свидетели и очевидцы.