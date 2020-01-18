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2020-01-18T13:52+0300
https://ria.ru/20200118/1563572833.html
Политолог объяснил отказ Польши отмечать освобождение Варшавы
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РИА Новости

Политолог объяснил отказ Польши отмечать освобождение Варшавы

10:22 18.01.2020 (обновлено: 13:52 18.01.2020)
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© РИА Новости / РИА НовостиСоветский бронепоезд ведет артиллерийский огонь по противнику в окрестностях Варшавы
Советский бронепоезд ведет артиллерийский огонь по противнику в окрестностях Варшавы
© РИА Новости / РИА Новости
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Варшава превращает историю в инструмент политики, заявил "Звезде" польский политолог Матеуш Пискорски.
По его словам, польские власти пытаются избегать формулировки "освобождение Варшавы", говоря вместо этого о "возвращении".

"Даже избегается определение "освобождение от нацистских оккупантов". На самом деле это неуважение к памяти не только советских солдат, но и к войскам польской армии, которые сыграли роль в освобождении города", — отметил эксперт.

Пискорски считает, что ситуация может измениться только после смены руководства страны.
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Накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от фашистов. К этой дате Минобороны опубликовало рассекреченные архивные документы, в которых говорится о прорыве мощной немецкой обороны, которую взломали советские войска, о последствиях штурма, а также о зверствах нацистов в Польше, о террористической деятельности Армии Крайовой в тылу Красной армии в 1944-1945 годах. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибло около 200 тысяч советских солдат.
В польском МИД эту публикацию назвали попыткой переписать историю. В ответ на это глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что польские власти практикуют "своеобразный вид политической амнезии", стараются "перевернуть все с ног на голову" и увести обсуждение в сторону от реальных событий прошлого.
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ПольшаВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Как СССР освобождал, документы рассекретили. А вот как он же вместе с немецкими союзниками и захватывал, рассекретить видимо забыли...
18 января, 11:05
uo ou
1000113
Там все просто . Освободитель освобождает и уходит, оккупант остается . СССР от одного оккупанта освободила, но тут же сама же его место и заняла. СССР был оккупантом, это исторический факт признанный большинством стран этого мира . И по простой логике , любой умный человек с этим согласится .
18 января, 12:03
freizdorf
4000011
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