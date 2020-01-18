Политолог объяснил отказ Польши отмечать освобождение Варшавы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. превращает историю в инструмент политики, заявил " Варшава превращает историю в инструмент политики, заявил " Звезде " польский политолог Матеуш Пискорски.

По его словам, польские власти пытаются избегать формулировки "освобождение Варшавы", говоря вместо этого о "возвращении".

"Даже избегается определение "освобождение от нацистских оккупантов". На самом деле это неуважение к памяти не только советских солдат, но и к войскам польской армии, которые сыграли роль в освобождении города", — отметил эксперт.

Пискорски считает, что ситуация может измениться только после смены руководства страны.

Накануне отмечалось 75-летие освобождения Варшавы от фашистов. К этой дате Минобороны опубликовало рассекреченные архивные документы, в которых говорится о прорыве мощной немецкой обороны, которую взломали советские войска, о последствиях штурма, а также о зверствах нацистов в Польше, о террористической деятельности Армии Крайовой в тылу Красной армии в 1944-1945 годах. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибло около 200 тысяч советских солдат.