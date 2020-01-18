Бахрушинский музей в Москве представит выставку "Уланова"

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина представляет выставку, посвященную 110-летию со дня рождения легенды русского балета Галины Улановой : вернисаж состоится 17 января, а для широкого зрителя экспозиция будет открыта с 18 января по 23 марта, сообщили в пресс-службе музея.

Выставка "Уланова" осуществлена при поддержке Фонда Галины Улановой во главе с его президентом, выдающимся танцовщиком и хореографом, учеником Улановой, народным артистом СССР Владимиром Васильевым.

Пространство выставки выполнено на контрасте белого и черного. Из темноты театральной сцены проступают высвеченные картины жизни великой балерины. Появляется и исчезает знакомый силуэт гениальной танцовщицы в легком пируэте, чередующиеся черные и зеркальные стены создают таинственную игру света и тени, а живой потолок из перьев изящно обрамляет всю выставочную площадку.

Основные партии великой Улановой – Жизель, Одетта, Мария, Тао Хоа, Джульетта, Лебедь - будут представлены через сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фото и киноматериалы. Фотографии представят балерину в разные периоды жизни и в разных ролях, а также на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках и дома.

Посетители смогут познакомиться с архивными документами: письмами и стихами поклонников "небожительницы", с каталогом книг из ее личной библиотеки, со статьями и книгами, посвященными творчеству Улановой. В экспозиции Уланова предстанет не только как балерина и педагог, но и как элегантная женщина, которую отличал изысканный вкус. Впервые можно будет увидеть принадлежавшие Улановой драгоценности, одежду, сумки, обувь модных мировых брендов.