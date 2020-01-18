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Культура
2020-01-18T10:14+0300
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Бахрушинский музей в Москве представит выставку "Уланова"
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РИА Новости

Бахрушинский музей в Москве представит выставку "Уланова"

10:14 18.01.2020
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© РИА Новости / Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкГалина Уланова
Галина Уланова
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в фотобанк
Галина Уланова. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Театральный музей имени Бахрушина представляет выставку, посвященную 110-летию со дня рождения легенды русского балета Галины Улановой: вернисаж состоится 17 января, а для широкого зрителя экспозиция будет открыта с 18 января по 23 марта, сообщили в пресс-службе музея.
Выставка "Уланова" осуществлена при поддержке Фонда Галины Улановой во главе с его президентом, выдающимся танцовщиком и хореографом, учеником Улановой, народным артистом СССР Владимиром Васильевым.
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Пространство выставки выполнено на контрасте белого и черного. Из темноты театральной сцены проступают высвеченные картины жизни великой балерины. Появляется и исчезает знакомый силуэт гениальной танцовщицы в легком пируэте, чередующиеся черные и зеркальные стены создают таинственную игру света и тени, а живой потолок из перьев изящно обрамляет всю выставочную площадку.
Основные партии великой Улановой – Жизель, Одетта, Мария, Тао Хоа, Джульетта, Лебедь - будут представлены через сценические костюмы и театральные аксессуары, редкие фото и киноматериалы. Фотографии представят балерину в разные периоды жизни и в разных ролях, а также на занятиях с учениками, на отдыхе, в поездках и дома.
Посетители смогут познакомиться с архивными документами: письмами и стихами поклонников "небожительницы", с каталогом книг из ее личной библиотеки, со статьями и книгами, посвященными творчеству Улановой. В экспозиции Уланова предстанет не только как балерина и педагог, но и как элегантная женщина, которую отличал изысканный вкус. Впервые можно будет увидеть принадлежавшие Улановой драгоценности, одежду, сумки, обувь модных мировых брендов.
В пространстве выставки создан зрительный зал, где пройдут специальные показы для посетителей – фильмы-балеты с участием Улановой, фрагменты документальных фильмов о балерине, с именем которой ассоциировалось само понятие "русский балет".
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Биография Галины Улановой
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КультураТеатральный музей имени БахрушинаГалина УлановаМосква
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