В Подмосковье подготовили более 210 купелей для крещенских купаний

Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское. Архивное фото

Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания на территории Крещенские купания на территории Московской области будут проходить в 214 купелях, безопасность жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января обеспечат более 2,2 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 мест на открытых водоемах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все купели оборудованы осветительными приборами, пунктами обогрева и переодевания. Кроме того, подготовлены настилы с удобными спусками в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков. В обеспечении безопасности жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня будет задействовано более 2,2 тысячи человек и около 700 единиц техники.