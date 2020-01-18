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Религия и мировоззрение
2020-01-18T10:11+0300
https://ria.ru/20200118/1563572678.html
В Подмосковье подготовили более 210 купелей для крещенских купаний
https://cdn25.img.ria.ru/images/154960/14/1549601410_0:94:3072:1822_1036x0_80_0_0_905fc63e5d83292068c87d7538a54b8b.jpg
РИА Новости

В Подмосковье подготовили более 210 купелей для крещенских купаний

10:11 18.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское
Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина во время традиционных купаний в праздник Крещения у храма Живоначальной Троицы в поселке Норское. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Крещенские купания на территории Московской области будут проходить в 214 купелях, безопасность жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня в ночь с 18 на 19 января обеспечат более 2,2 тысячи человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Для крещенских купаний в муниципальных образованиях Подмосковья подготовлено 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 мест на открытых водоемах", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, все купели оборудованы осветительными приборами, пунктами обогрева и переодевания. Кроме того, подготовлены настилы с удобными спусками в воду, везде организовано дежурство спасателей и медиков. В обеспечении безопасности жителей и гостей региона в праздник Крещения Господня будет задействовано более 2,2 тысячи человек и около 700 единиц техники.
"В связи с неустойчивым температурным режимом на многих водоемах сложились неблагоприятные условия для выхода людей на лед. Поэтому купаться в крещенскую ночь следует лишь в специально оборудованных для этого местах, где предусмотрены места обогрева, освещение и дежурство спасателей", - подчеркнул представитель ведомства.
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Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеМЧС РФМосковская областьОбщество
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