На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека

КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли и четыре оказались в больнице в результате лобового столкновения двух автомобилей, произошедшего, предположительно, из-за гололёда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Полтора километра от хутора Безлесный, Усть-Лабинский район. Там гололёд сейчас. Водитель ВАЗ-2106 в связи с гололёдом, по всей видимости, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся в ВАЗ-2107. В результате ДТП в "семерке" погиб водитель и пассажир, в "шестёрке" погиб водитель, и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.
Ранее сообщалось, что утром в пятницу в условиях тумана и гололёда на трассе М-4 "Дон" в районе города Адыгейска на подъезде к Краснодару столкнулись 34 автомобиля, погибли два человека, пострадали пятеро.
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