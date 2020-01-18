На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека

"Полтора километра от хутора Безлесный, Усть-Лабинский район. Там гололёд сейчас. Водитель ВАЗ-2106 в связи с гололёдом, по всей видимости, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся в ВАЗ-2107. В результате ДТП в "семерке" погиб водитель и пассажир, в "шестёрке" погиб водитель, и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.