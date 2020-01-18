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На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека
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РИА Новости

На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека

10:08 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли и четыре оказались в больнице в результате лобового столкновения двух автомобилей, произошедшего, предположительно, из-за гололёда, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
"Полтора километра от хутора Безлесный, Усть-Лабинский район. Там гололёд сейчас. Водитель ВАЗ-2106 в связи с гололёдом, по всей видимости, не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где в лоб столкнулся в ВАЗ-2107. В результате ДТП в "семерке" погиб водитель и пассажир, в "шестёрке" погиб водитель, и четыре пассажира доставлены в медицинское учреждение", - сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
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