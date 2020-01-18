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В Москве появятся новые маршруты и остановки общественного транспорта
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РИА Новости

В Москве появятся новые маршруты и остановки общественного транспорта

10:08 18.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новые маршруты и остановки общественного транспорта появятся в Москве, в связи с чем москвичи смогут быстрее добираться до станций метро, Московского центрального кольца и крупных транспортно-пересадочных узлов, сообщается на сайте мэра Москвы.
Так, с 18 января на юге Москвы появится новый автобусный маршрут №47. Он свяжет станцию МЦК ЗИЛ со станцией метро "Технопарк". У станции МЦК ЗИЛ пассажиры могут сесть рядом с выходом №1, а у станции метро "Технопарк" - со стороны выхода № 4.
Меняется также время работы автобусного маршрута Т7, от станции метро "Парк Победы" последние автобусы будут ежедневно отправляться в 22.00 (вместо 21.22), а от кинотеатра "Ударник" - в 23.07 (вместо 22.30). Изменится автобусный маршрут № 600 в районе Хованского кладбища. Вместо Подмосковной улицы и Проектируемого проезда № 84 автобусы будут курсировать в обоих направлениях по Проектируемому проезду №35.
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Кроме того, с 18 января в Москве появится несколько новых остановок: "2-й Красносельский переулок", "Красносельская", "Улица Панферова, 4", "Октябрьская", "Курганская улица, 3", "Кинотеатр "Байкал" и другие.
Добавляется, что с 20 января меняется маршрут электробуса Sk в Сколково, он получает новый номер - Sk1. Электробусы поедут от инновационного центра "Сколково" через улицу Кулибина с заездом к новой остановке "Усадьба" (в обоих направлениях), далее по Большому бульвару в сторону остановок "Амальтея" и "Сколтех - "Матрекс". Маршрут продлевается на одну остановку - до новой конечной "ТМК/"Сибур". На остановку "ОЦ "Технопарк" электробусы заезжать не будут.
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ТранспортМоскваОбщество
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