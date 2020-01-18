В Москве появятся новые маршруты и остановки общественного транспорта

Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото. Архивное фото

Пассажиры садятся в автобус на одной из улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Новые маршруты и остановки общественного транспорта появятся в Новые маршруты и остановки общественного транспорта появятся в Москве , в связи с чем москвичи смогут быстрее добираться до станций метро, Московского центрального кольца и крупных транспортно-пересадочных узлов, сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, с 18 января на юге Москвы появится новый автобусный маршрут №47. Он свяжет станцию МЦК ЗИЛ со станцией метро "Технопарк". У станции МЦК ЗИЛ пассажиры могут сесть рядом с выходом №1, а у станции метро "Технопарк" - со стороны выхода № 4.

Меняется также время работы автобусного маршрута Т7, от станции метро "Парк Победы" последние автобусы будут ежедневно отправляться в 22.00 (вместо 21.22), а от кинотеатра "Ударник" - в 23.07 (вместо 22.30). Изменится автобусный маршрут № 600 в районе Хованского кладбища. Вместо Подмосковной улицы и Проектируемого проезда № 84 автобусы будут курсировать в обоих направлениях по Проектируемому проезду №35.

Кроме того, с 18 января в Москве появится несколько новых остановок: "2-й Красносельский переулок", "Красносельская", "Улица Панферова, 4", "Октябрьская", "Курганская улица, 3", "Кинотеатр "Байкал" и другие.