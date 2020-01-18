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В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
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РИА Новости

В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году

10:03 18.01.2020 (обновлено: 15:45 18.01.2020)
200916
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов рассказал в интервью "Российской газете", как увеличатся пенсии к 2022 году.
По его словам, средний размер выплат повысится до 18 тысяч 290 рублей и обгонит прошлогодний показатель на 18,26 процента. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, с 2019 по 2022 год рост пенсий в реальном выражении составит 2,5, 3,2 и 1,3 процента соответственно.
"Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", — подчеркнул Дроздов.
Он отметил, что после индексации на 6,6 процента пенсии выросли в среднем на тысячу рублей, однако эта сумма зависит от общего размера выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 тысяч 466 рублей.
Дроздов также напомнил о том, что по достижении 80 лет пенсия автоматически увеличивается еще и на размер фиксированной выплаты.
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФОбщество
Популярные комментарии
Вообще, надо прекратить эти публикации о микроскопическом увеличении пенсий. Это просто издевательство гад пенсионерами. Сколько можно злить людей!
18 января, 10:27
iivanova.restec
399626639
Пенсии увеличат на 18% в течении двух лет, а цены на продукты, лекарства и ЖКХ на 50%.
18 января, 10:33
Infectant
3876214642
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