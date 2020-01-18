В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году

По его словам, средний размер выплат повысится до 18 тысяч 290 рублей и обгонит прошлогодний показатель на 18,26 процента. В соответствии с прогнозом Минэкономразвития, с 2019 по 2022 год рост пенсий в реальном выражении составит 2,5, 3,2 и 1,3 процента соответственно.

"Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", — подчеркнул Дроздов.

Он отметил, что после индексации на 6,6 процента пенсии выросли в среднем на тысячу рублей, однако эта сумма зависит от общего размера выплат. Средний размер прибавки рассчитывается для средней по стране пенсии — 15 тысяч 466 рублей.