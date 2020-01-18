В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области. Архивное фото

Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о трех нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 19 мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также применялись стрелковое вооружение и гранатомёты.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.