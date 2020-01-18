Умерла профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова

"Деканат исторического факультета и кафедра всеобщей истории искусств с глубоким прискорбием сообщают, что 16 января 2020 года в Москве на 82-м году жизни скончалась Ольга Сигизмундовна Попова, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заслуженный преподаватель Московского университета, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ольга Сигизмундовна была выдающимся специалистом по византийскому искусству и главой российской научной школы. В своих научных трудах Попова стремилась прежде всего раскрыть смысл художественных форм тех произведений, которые она изучала. Это были византийские и древнерусские иллюстрированные рукописи, иконы, мозаики, фрески.