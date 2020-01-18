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Умерла профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова
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РИА Новости

Умерла профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова

09:44 18.01.2020
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© Фото : Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.ЛомоносоваДоктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова
Доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова
© Фото : Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ Ольга Попова скончалась в четверг в Москве на 82-м году жизни, сообщается на сайте исторического факультета МГУ.
"Деканат исторического факультета и кафедра всеобщей истории искусств с глубоким прискорбием сообщают, что 16 января 2020 года в Москве на 82-м году жизни скончалась Ольга Сигизмундовна Попова, доктор искусствоведения, профессор исторического факультета МГУ, заслуженный преподаватель Московского университета, заведующая сектором византийского искусства Государственного института искусствознания", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ольга Сигизмундовна была выдающимся специалистом по византийскому искусству и главой российской научной школы. В своих научных трудах Попова стремилась прежде всего раскрыть смысл художественных форм тех произведений, которые она изучала. Это были византийские и древнерусские иллюстрированные рукописи, иконы, мозаики, фрески.
Преподавательская работа, кроме того, была главным делом ее жизни, к которому она относилась с величайшей ответственностью и горячей любовью, передававшейся многочисленным ученикам.
"Коллеги, ученики и друзья Ольги Сигизмундовны скорбят о невосполнимой утрате и выражают глубокие соболезнования ее близким", - добавляется в сообщении.
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МГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваОбщество
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