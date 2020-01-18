В Красноярском крае сошла вторая за последние двое суток лавина

КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Сход второй за последние двое суток лавины на юге Красноярского края ограничил движение на автодороге Курагино-Черемшанка, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
"В 12.40 (8.40 мск) поступила информация о том, что в Курагинском районе на 27 километре автодороги местного значения "Курагино-Черемшанка" произошел сход снежной массы. Движение на дороге ограничено", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что на место выехали две единицы техники для расчистки. Всего привлечено восемь человек и три единицы техники.
В пятницу в том же районе произошел сход снежной массы на дорогу, из-за чего было ограничено движение.
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