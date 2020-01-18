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В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки
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РИА Новости

В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

09:40 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1 доллар США
Банкноты номиналом 1 доллар США
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в пятницу в полицию обратился 45-летний житель Москвы, проживающий на улице Народного Ополчения, и заявил о краже денег.
Сотрудники полиции установили, что преступление, вероятно, было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года.
"Неизвестный неустановленным способом совершил кражу 100 тысяч долларов США из ячейки банка, расположенного по адресу проспект Маршала Жукова, и скрылся", - отмечается в сообщении.
В настоящее время полиция проводит проверку.
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