В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, в пятницу в полицию обратился 45-летний житель Москвы, проживающий на улице Народного Ополчения, и заявил о краже денег.
Сотрудники полиции установили, что преступление, вероятно, было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года.
"Неизвестный неустановленным способом совершил кражу 100 тысяч долларов США из ячейки банка, расположенного по адресу проспект Маршала Жукова, и скрылся", - отмечается в сообщении.
В настоящее время полиция проводит проверку.