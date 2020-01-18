В Москве у безработного похитили $100 тысяч из банковской ячейки

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Неизвестные похитили 100 тысяч долларов из банковской ячейки неработающего жителя Москвы , сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, в пятницу в полицию обратился 45-летний житель Москвы, проживающий на улице Народного Ополчения, и заявил о краже денег.

Сотрудники полиции установили, что преступление, вероятно, было совершено в период со 2 августа 2019 года по 17 января 2020 года.

"Неизвестный неустановленным способом совершил кражу 100 тысяч долларов США из ячейки банка, расположенного по адресу проспект Маршала Жукова, и скрылся", - отмечается в сообщении.